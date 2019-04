Batteria da 10.000 mAh con presa USB-C 18W in sconto a 29,99 euro

Se volete una batteria d’emergenza di ultima generazione capace di funzionare con tutti i dispositivi, anche quelli con la nuova presa USB-C, allora date un’occhiata ad Anker PowerCore 10000 attualmente in sconto a 29,99 euro grazie ad un codice.

Questo prodotto è stato recentemente messo alla prova dalla nostra redazione, che ne ha misurato la capacità nell’uso quotidiano (click qui per leggere la recensione). Uno dei punti di forza risiede appunto nella presenza di una presa USB-C che funziona sia per ricaricare la batteria di uno smartphone o un altro dispositivo di ultima generazione che fa uso di tale presa, sia in ingresso, per la ricarica ultra-veloce della batteria stessa.

E’ molto compatta ed eroga fino a 18W, ricaricando completamente la batteria in meno di 3 ore e ripristinando ad esempio fino a tre volte la batteria di un iPhone XS Max in circa 1 ora e 40 minuti. Ovviamente offre anche una presa USB classica per la ricarica di smartphone e tablet, iPhone e iPad compresi, con il rispettivo cavo.

Questa batteria viene venduta su Amazon per 40 euro insieme ad un cavo da USB-C a USB-C: con il codice G9BTR6TD potete ottenere uno sconto del 25%, risparmiando cioè 10 euro e pagarla quindi 29,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 4 maggio.