I migliori accessori Smart per moto

I motociclisti lo sanno: l’obiettivo non è la destinazione, ma il viaggio. E per viverlo al meglio è bene dotarsi degli accessori giusti che permettono di renderlo comodo e sicuro, con tutto l’occorrente anche in caso di emergenza. La nostra redazione ha pensato di raccogliere i dieci più utili per gli amanti delle due ruote.

Interfono

Se volete poter rispondere al telefono mentre girate in città con lo scooter, ascoltare le indicazioni stradali del navigatore GPS in moto o chiedere qualche informazione lampo a Siri mentre siete sulle due ruote, l’interfono è la soluzione giusta. Si tratta sostanzialmente di un ricevitore Bluetooth che si aggancia su un lato del casco (in una posizione facilmente raggiungibile dalla mano per regolare il volume o premere il pulsante multifunzione per telefonate e Siri) e incorpora due altoparlanti che permettono di ascoltare il tutto da un orecchio.

In confezione c’è anche il microfono con spugna antivento per poter parlare liberamente mentre si è alla guida e senza distrazioni. Il sistema è impermeabile, garantendo così il funzionamento sotto la pioggia, e l’autonomia garantisce diverse ore di funzionamento con una sola carica. Se ne possono comprare anche due in modo da collegarli fra di loro e poter parlare anche con il passeggero sfruttando unicamente il Bluetooth, senza passare per gli smartphone (e quindi evitando telefonate a pagamento).

Il modello singolo è in vendita su Amazon e costa 90 euro mentre la coppia viene venduta a 137 euro.

Allarme con sirena

Questo piccolo allarme è progettato per le brevi soste con la moto e come dissuasore quando è parcheggiata in pianta stabile. Se il veicolo viene scosso scatta il primo allarme, se si continua a muoverlo si attiva il secondo, di maggiore intensità e durata (113 dB). L’idea è quella di sistemarlo in posizioni nascoste (sotto la sella o sotto il portapacchi) tramite bi-adesivo o fascette in plastica, in modo da renderne più difficoltosa l’individuazione ai primi tentativi.

L’azienda dice che è adatto anche per biciclette, auto, scooter, porte e finestre, e può essere regolato su 7 diversi livelli di sensibilità in modo da prevenirne l’attivazione accidentale in caso di vento. Funziona con tre batterie ministilo AAA (incluse in confezione) e misura circa 12 x 10 x 3 centimetri. La scocca è in robusto PC ed è impermeabile e resistente alla polvere (IP55). Si attiva e si controlla a distanza tramite telecomando.

E’ in vendita su Amazon a 21 euro.

Navigatore Moto

Chi è alla ricerca del migliore percorso da fare in moto, trova i suoi bisogni soddisfatti in questo formidabile dispositivo, un navigatore satellitare progettato appositamente per questo scopo: grazie al sistema MyDrive integrato permette infatti di pianificarne uno scegliendo la destinazione e lasciando che sia lui a scoprire quali sono le vie maggiormente collinari e panoramiche per raggiungerla.

Si possono anche selezionare dei punti che devono essere compresi nel percorso, in modo da decidere dove fare qualche sosta, e si può anche scegliere il livello di pendenza e di tortuosità per adeguare il viaggio al proprio stile di guida o più semplicemente alle voglie del momento.

Questo modello include le mappe di 49 paesi ed è possibile aggiornarle tramite WiFi, quindi senza necessità di collegarlo ad un computer. Una un processore quad-core e supporta gli assistenti vocali Siri e Google, il che vuol dire che durante la guida, usando un interfono, è possibile interagire con il dispositivo senza dover toccare lo schermo touchscreen da 4,3 pollici. Il sistema può essere usato anche per rispondere alle telefonate in entrata sullo smartphone o per farsi leggere i messaggi ricevuti, in modo da poter così mantenere lo sguardo concentrato sulla strada.

Ovviamente trattandosi di un navigatore satellitare per moto è impermeabile e può essere fissato su qualsiasi manubrio: in confezione c’è tutto l’occorrente per avvitarlo in sicurezza e usarlo poi durante i viaggi, con tanto di cavo per il collegamento alla batteria e placca per l’aggancio e lo sgancio rapido, in modo da poterlo rimuovere quando si scende dalla sella.

Tra le funzioni più interessanti c’è quella di condivisione del percorso, così gli altri motociclisti che partecipano al viaggio possono ricevere in un lampo il percorso già pianificato e completo di tutti i punti di interesse eventualmente inseriti dall’utente.

E’ in vendita su Amazon a 399,90 euro.

Porta cellulare protetto

Se invece del navigatore satellitare preferite usare l’app di mappe sullo smartphone, allora un supporto ad hoc potrebbe rendere il tutto più agevole. Questa soluzione è compatibile con tutti i telefoni avente uno schermo di dimensioni comprese tra 4,7 e 6,7 pollici ed è completamente impermeabile (IPX7), in modo da proteggere il telefono anche sotto la pioggia battente. Presenta anche un bordino rialzato in modo da migliorarne la visibilità sotto la luce diretta del sole.

La struttura esterna è costruita in PU rigido e PVC mentre la superficie trasparente è in TPU e garantisce il funzionamento del touchscreen senza dover rimuovere il telefono dalla custodia. Supporta perfino la scansione del volto per i telefoni che cel’hanno.

Si può montare su qualsiasi manubrio o sezione tubolare con diametro tra 22 e 28 millimetri ed è dotato di una testa a sfera ruotabile di 360 gradi in modo da poter inclinare lo schermo in base alla posizione del supporto.

E’ in vendita su Amazon a 24,99 euro.

Avviatore Moto

Noco Boost Plus GB40 è uno dei migliori jump start presenti sul mercato, prodotto da un’azienda americana specialista del settore che vanta più di 100 anni di esperienza con le batterie. Piccolo e relativamente leggero (siamo intorno al chilo) si mette praticamente ovunque. La batteria al suo interno una volta pienamente carica offre 24 Wh e una potenza di picco di 1000A. Permette fino a 20 riavvii e riesce a dare una spinta a motori di 3 litri di cilindrata (se diesel) o 6 litri di cilindrata (se benzina).

Funziona anche come luce di emergenza stroboscopica per segnalare la presenza della vettura a bordo strada; lo stesso LED può essere usato per illuminare il cofano. Noco Boost Plus GB40 offre inoltre : protezione dalle scintille, rilevamento dell’inversione della polarità, può essere usato come PowerBank, design anti urto e protezione da polvere e liquidi (IP65). Nella confezione si trovano morsetti ad alta resistenza, caricabatterie per auto da 12 V (ricarica completa in 3 ore tramite qualsiasi porta USB a 2,1 A), cavo di ricarica micro USB, custodia in microfibra e manuale di istruzioni.

Il Noco Boost Plus GB40, consigliato da tantissimi siti specializzati in automotive, è in vendita su Amazon a 129,95 euro.

Torcia Moto compatta

Questa piccolissima torcia può essere molto utile in situazioni di emergenza, come ad esempio una riparazione della ruota a bordo strada di notte. E’ compatta e quindi altamente tascabile, in modo da poter essere infilata anche nella tasca dei pantaloni o agganciata alla chiave della moto, ma è abbastanza potente (500 lumen) da garantire una buona illuminazione.

Usa due LED P8 e pesa solo 19 grammi, e incorpora uno schermo OLED per tenere d’occhio la potenza e il livello della batteria, che si ricarica tramite USB-C. E’ da 280 mAh e promette fino a 60 ore di autonomia in base all’intensità di uno dei cinque livelli di illuminazione scelto.

E’ in vendita su Amazon a 46 euro.

Compressore portatile

Lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è popolarissimo accessorio che ha riscosso un grande successo fin dal lancio sul mercato. E’ un accessorio alimentato a batteria con il quale è possibile gonfiare praticamente di tutto, da un pallone alle gomme dell’auto, dalla camera d’aria di un bicicletta ad una piccola piscina. Basta collegare il connettore più adatto alla valvola e aspettare.

Ha piccole dimensioni: 400 grammi per 13 x 7 x 5 centimetri circa e tra le sue funzioni c’è quella del rilevamento digitale della pressione dei pneumatici, con possibilità di impostare una pressione alla quale fermarsi automaticamente. E’ in grado di gonfiare da zero due pneumatici d’automobile o mettere in pressione le quattro ruote di una macchina fino a otto volte. Fornisce fino a 15 litri al minuto, usa una presa USB-C per la ricarica della batteria e che c’è anche una luce LED di cortesia.

Permette inoltre di impostare una soglia di pressione oltre la quale la pompa si spegne e include cinque diverse modalità di gonfiaggio.

E’ in vendita su Amazon a 49,99 euro.

Antifurto moto

Se volete aggiungere un livello di sicurezza alla moto per prevenirne i furti, una soluzione migliore del classico catenaccio che si può tagliare con un paio di tenaglie è questo bloccadisco con allarme incorporato. Si aggancia ad uno dei dischi dei freni e, proprio come l’allarme già citato in questa lista, è dotato di un sensore che riconosce i movimenti e permette di emettere un suono di 110 dB di potenza per avvisare i passanti del tentativo di furto.

E’ impermeabile e resistente sia alla pioggia che alle condizioni metereologiche estreme, si blocca al disco in un attimo e in tre secondi è già operativo. Se attivato 10 volte al giorno, la batteria (sostituibile) promette pressappoco 6 mesi di autonomia.

E’ in vendita su Amazon a 32,99 euro.

Kit riparazione gomme tubeless

Quando si viaggia su fondi sconnessi o su strade bianche, la foratura di uno pneumatico va preventivata. Nel malaugurato caso in cui capiti, questo kit consente di riparare la gomma in pochi minuti e di raggiungere un gommista per un controllo. All’interno della custodia c’è tutto l’occorrente per chiudere il foro e per rigonfiare la gomma. Le istruzioni a corredo aiutano anche il motociclista meno esperto ad effettuare le operazioni in modo corretto e se ci si trova in una zona dove non manca la copertura di rete, tramite lo smartphone e il QR code presente sullo stesso foglio, sarà possibile visualizzare il video tutorial. Arrivati a casa basterà ricordarsi di acquistare un set di bombolette CO2 (S450KIT), in modo da ripristinare il kit antiforatura, che comprende: 3 bombolette di Co2, 1 raccordo con valvola, 1 tubo flessibile, 1 cutter, 5 strisce sigillanti, 2 utensili specifici e 1 tubetto di collante.

E’ in vendita su Amazon a 35,70 euro, mentre il set di bombolette extra costa meno di 9 euro.

Speaker moto

Probabilmente li avete già visti sulle moto custom, ma se volete potete metterli su qualsiasi moto perché non è sempre un accessorio di serie: questo set di altoparlanti è progettato proprio per rendere il viaggio in moto più piacevole, specialmente quando si viaggia soli o con un passeggero.

Si montano su qualsiasi manubrio con diametro da 1 a 1,5 pollici e usano il Bluetooth 5.0 per la comunicazione con lo smartphone, ma incorporano anche la presa AUX per un lettore MP3 e la radio FM per chi vuole ascoltare le proprie stazioni radio preferite.

Sono certificati IP56 quindi resistono a pioggia e polvere e hanno 150 Watt di potenza per farsi sentire anche sopra il rombo del motore.

Sono in vendita su Amazon a 89,99 euro.

