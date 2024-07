Batterie allo stato solido per veicoli elettrici in licenza a Volkswagen

Pubblicità

PowerCo, società del Gruppo Volkswagen specializzata in batterie, e QuantumScape hanno annunciato di aver stipulato un accordo per l’industrializzazione della tecnologia per le batterie al litio-metallo allo stato solido di nuova generazione di QuantumScape.

A fronte di progressi tecnologici soddisfacenti e del pagamento di determinate royalties, QuantumScape concederà a PowerCo la licenza per produrre in massa le celle batteria ad altissima densità energetica.

Nell’ambito della licenza non esclusiva, PowerCo potrà produrre fino a 40 gigawattora (GWh) l’anno utilizzando la tecnologia di QuantumScape, con la possibilità di arrivare fino a 80 GWh – sufficienti per circa un milione di veicoli l’anno.

Le aziende ritengono che questo accordo rappresenti il modo più rapido per raggiungere la produzione su scala gigawattora della tecnologia allo stato solido, al fine di soddisfare la crescente domanda globale di batterie per veicoli elettrici.

La piattaforma tecnologica di QuantumScape si basa sul separatore ceramico allo stato solido proprietario, che consente l’uso di un anodo di puro litio-metallo: la chiave per “l’eccezionale” densità energetica e potenza, un’elevata velocità di ricarica e un alto profilo di sicurezza. Insieme, le aziende intendono sviluppare celle batteria che potranno essere utilizzate sui veicoli del Gruppo Volkswagen.

“Stiamo collaborando e testando i prototipi di QuantumScape da anni e non vediamo l’ora di portare questa tecnologia futuristica alla produzione in serie”, ha riferito Frank Blome, CEO di PowerCo, spiegando che la tecnologia è pronta per essere prodotta su scala industriale.

Per guidare PowerCo in questa prossima, importante fase di collaborazione, Frank Blome è uscito dal Consiglio di Amministrazione di QuantumScape. Ne era entrato a far parte nel 2020, come uno dei due membri designati dal Gruppo Volkswagen, che continua a essere il maggiore azionista di QuantumScape. Il suo successore sarà annunciato nei prossimi mesi. Le due aziende hanno riferito che Blome “continuerà a essere una parte attiva in questa collaborazione […] assicurando forza e continuità al progetto”.

