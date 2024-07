La BBC si affida a iPhone nel tubo per coprire le elezioni

Pubblicità

Idea semplice ma efficace: grazie a un kit con iPhone, treppiede e batteria esterna, il tutto racchiuso in un tubo che ingombra pochissimo, la televisione di stato BBC ha offerto una ampia copertura in diretta delle elezioni e dei conteggi in oltre 370 località in Regno Unito.

Una volta ricevuto il tubo l’incaricato BBC leggeva le istruzioni allegate per posizionare iPhone sul treppiede, collegarlo alla batteria esterna e posizionare lo smartphone in modo da riprendere sala e tabellone con il conteggio dei voti dei vari seggi. Sempre dentro al tubo del kit BBC soprannominato Count Cam c’era anche un biglietto da posizionare ben visibile per informare i presenti della diretta streaming in corso.

L’emittente del Regno Unito non precisa quali modelli di iPhone sono stati impiegati, ma dai filmati e anche da alcuni video pubblicati su TikTok sembra trattarsi di iPhone 11 oppure iPhone 12. Naturalmente per approntare questi kit la BBC potrebbe aver usato anche terminali Android, ma spesso gli iPhone vengono preferiti per qualità e fluidità delle riprese video.

Sui terminali inclusi nei kit sono bloccate o nascoste tutte le app non necessarie, invece per la trasmissione del video in streaming in diretta sembra sia stata impiegata l’app TVU Anywhere disponibile sia su App Store per iPhone che Android. L’app cattura e trasmette video Full HD, ma è anche in grado di ricevere video in diretta streaming, utile per esempio nelle interviste.

Il kit Count Cam è un’idea brillante e poco costosa per allestire flussi video in diretta praticamente ovunque, senza dover affrontare impegno e costi di una troupe televisiva completa. Le immagini di questo articolo sono tratte dal video di Laura Garcia su TikTok.

Tutte le notizie che parlano di video digitale sono disponibili qui, invece per gli articoli che parlano dei servizi streaming per musica, videogiochi, film e serie TV rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.