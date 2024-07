Affinity, i software Designer, Photo e Publisher gratis per sei mesi

Pubblicità

Gli sviluppatori di Affinity mettono a disposizione la suite di applicazioni per grafica vettoriale, elaborazione/fotoritocco e desktop publishing, gratis per sei mesi.

La possibilità di provare in modo esteso gli interessanti software arriva a pochi mesi di distanza dall’acquisizione di Affinity da parte di Canva, ed è di particolare interesse per chi è alla ricerca di alternative ai software della suite Adobe, al centro di polemiche per la modifica dei Termini di Utilizzo dei suoi software che, di fatto, permette alla software house di San Jose di accedere liberamente ai progetti creati dagli utenti.

Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher (qui la nostra recensione) sono da molti utenti apprezzati e usati come alternativa a software blasonati quali Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe InDesign, soluzioni per molti ambiti validissime e con funzionalità simili.

Ciò che rende diversi i software di Affinity rispetto a quelli Adobe è che non sono applicazioni in abbonamento: si acquistano una volta per tutti e non richiedono pagamenti mensili o annuali. I software Adobe, al contrario, sono offerti con piani che partono da 12,19€ al mese (piano Fotografia che include Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop) o da 36,59€ al mese (nel momento in cui scriviamo, per avere Photoshop, Illustrator, Indesign e altri software)

“Il periodo di impegno senza obblighi è rivolto in particolare agli utenti che vogliono più tempo per migrare ad Affinity dagli attuali software”, scrive Ashley Hewson, CEO di Affinity, in un post sul blog aziendale. “Per aiutare gli utenti nel cambiamento, Affinity offre un programma di supporto completo, inclusi video di apprendimento e tutorial realizzati da suoi esperti interni e altri professionisti che usano i pluripremiati software”.

È possibile scaricare le versioni di prova di Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher per Mac, Windows, PC e iPad (si parte da qui); dopo i download non vi è alcun obbligo di acquisto. Per gli utenti che vogliono effettuare l’acquisto, le applicazioni sono al momento offerte con lo sconto del 50%. Tutte le app, per tutte le piattaforme, senza abbonamento, nel momento in cui scriviamo sono offerte a 89,99€.

Affinity riferisce che i suoi software sono usati da oltre tre milioni di utenti e che offrono “un’esperienza di livello superiore a fotografi, designer, artisti, architetti, studenti, insegnanti, editori, appassionati e molti altri utenti alla ricerca di un software creativo di alto livello che non richieda il pagamento di un abbonamento con tariffe astronomiche”.x