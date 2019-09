Beelink GT-King Pro, il box TV Android tra i più potenti in commercio in offerta a 127 euro

Quando si parla di TV Box Android spesso di pensa a dispositivi con caratteristiche tecniche trascurabili, e in molti casi è così. Discorso opposto per il set top box Beelink GT-King Pro, che giustifica il suo prezzo con un hardware di tutta eccezione: nel panorama della TV Box android è tra i più potenti. Si acquista in offerta lampo a poco più di 127 euro.

Beelink GT-King Pro adotta l’ultimo chip Amlogic S922X-H, una unità Quad-core [email protected],21 GHz + Dual-core Cortex-A53 @ 1,8 GHz. Nel panorama è il chip più potente, o tra i più potenti, apprezzati all’interno di un’attuale TV box. Dal punto di vista audio, Beelink GT-King Pro supporta la tecnologia DTS e la codifica Dolby, che offre un suono di qualità e un’esperienza coinvolgente.

Tornando alla caratteristiche interne, il tv box è dotato di Amlogic S922X-H Hexa-core CPU + Hexa-core ARM con GPU G52 MP6. Ancora, il set top box gode di 4GB di RAM e 64GB di memoria integrata, mentre a livello di connettività offre WiFi dual-band , ma anche ingresso LAN 1000 Mbps per uno streaming sempre fluido e stabile anche a [email protected], con supporto 3D e codec H.256.

A livello di sistema operativo Beelink GT-King Proè dotato di Android 9.0, così da offrire massima compatibilità con software, giochi e applicazioni. Interessante notare che il telecomando fornito offre supporto alla ricerca vocale tramite Assistant, così da poter richiedere informazioni sul meteo, sui migliori film in uscita e chi più ne ha, più ne metta.

A livello estetico il set top box è piuttosto standard, con una forma quadrata, dal peso ridotto di circa 380 grammi e dalle dimensioni contenute in 11,90 x 11,90 x 1,79 cm. Originale, invece, il logo sulla parte alta, che raffigura un teschio bianco su sfondo blu. Ideale, dunque, da posizionare sotto una qualsiasi TV sul mobile del salotto.

Al momento in offerta flash si acquista a poco più di 127 euro, direttamente a questo indirizzo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.