Gli smart glass Ray-Ban Meta si integrano meglio con Apple Music

A settembre 2023 Meta e EssilorLuxottica hanno presentato gli smart glasses Ray-Ban Meta, occhiali da sole con fotocamera, sistema audio con microfono e funzionalità live streaming.

Il sito statunitense 9to5Mac fa notare che ora gli smartglasses di Meta / Ray-Ban offrono una migliore integrazione con Apple Music grazie all’aggiornamento dell’app di controllo dedicata per iOS.

Già in precedenza era possibile riprodurre brani da Apple Music (tramite Bluetooth) ma bisognava aprire manualmente l’app sul telefono e gestire da qui i brani.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Meta View (l’app per la gestione degli smsrt glasses Ray-Ban Meta o Ray-Ban Stories) è possibile collegare l’account Apple Music direttamente agli smart glasses e quindi controllare la musica anche senza bisogno di tenere il telefono in mano.

A chi indossa gli occhiali basterà semplicemente dire “Ehi Meta” per gestirne le funzioni, riprodurre un brano, playlist, album, stazioni o richiamare brani di artisti specifici. Una nuova gesture permette di tenere premuto un dito sull’asta degli occhiali e riprodurre le stazioni personali con i brani raccomandati per l’utente.

Quando si ascolta un brano, un nuovo comando vocale consente di chiedere il nome del brano riprodotto. Meta riferisce che il login ad Apple Music avviene mediante API ufficiali e che le credenziali non sono condivise con terze parti.

L’aggiornamento firmware di questo accessorio, rende gli smart glasses compatibili con WhatsApp e Messenger, permettendo di usarli come videocamera. Come sempre la unzione live streaming consente ai content creator di trasmettere esperienze e riprese POV in tempo reale, completamente a mani libere.

La camera da 12 Mp consente di scattare foto ad alta risoluzione e girare video immersivi a 1080p in orientamento verticale. Rispetto al modello precedente, gli auricolari open-ear vantano ora una maggiore risposta dei bassi e una migliore eliminazione del rumore, a vantaggio della qualità audio complessiva. Ciascun paio di occhiali è dotato di cinque microfoni integrati che consentono di passare da musica a chiamate con facilità, senza isolarsi dai suoni ambientali e dal mondo circostante.