Agli sviluppatori la beta 1 di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e macOS 14 Sonoma

Subito dopo il keynote di apertura della WWDC23, Apple ha rilasciato ai soli sviluppatori la prima versione beta di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS Sonoma.

Le versioni beta sono rilasciate – per ora ai soli sviluppatori – a scopo di test e permettono di testare le novità dei nuovi sistemi operativi, verificare la compatibilità delle varie app app, individuare bug, ecc.

La beta di iOS 17 e iPadOS 17 possono essere scaricate da utenti con account sviluppatore; Apple ha eliminato il precedente meccanismo che prevedeva l’installazione di profili.

Gli sviluppatori registrati possono scaricare le beta di iOS 17 e iPadOS 17 direttamente dal dispositivo, aprendo Impostazioni > Generali > Aggiornamento software; da qui è possibile selezionare Aggiornamenti beta, attivare la voce “iOS 17 Developer beta” e scaricare l’update (serve ovviamente un Apple ID associato con l’account sviluppatori).

La beta 1 di macOS 14 Sonoma può essere scaricata dall’Apple Developer Center dopo l’installazione di un profilo che permette di ottenere la beta alla stregua di un normale update dalle Impostazioni di Sistema.

La beta di watchOS 10 per sviluppatori può essere scaricata aprendo l’app Watch sull’iPhone, da qui “Generali”, attivando la voce “watchOS 10 Developer Beta” e poi alla stregua del consueto meccanismo di update di watchOS.

Le beta di tvOS 17 possono essere scaricate dagli sviluppatori dalla sezione Impostazioni di Apple TV.

Dopo le beta per soli sviluppatori, a breve seguiranno le beta pubbliche.

Le nuove funzioni software di iOS 17 saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per gli iiPhone Xs e successivi.

Le nuove funzioni software di iPadOS 17 saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

La release definitiva di macOS Sonoma sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per chi ha già macOS Ventura.

watchOS 10 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 o modelli successivi abbinati a un iPhone Xs o modelli successivi con iOS 17.