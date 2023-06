iOS 17 permette di condividere gli AirTag

Tra le novità minori di iOS 17, c’è una funzionalità molto richiesta dagli utenti di AirTag: la possibilità di condividere gli oggetti per la localizzazione con altri utenti.

Gli AirTag sono stati finora presentati come dispositivi per consentire ad una persona di localizzare oggetti vari tramite l’app “Dov’è”, pensati per l’uso da parte di una sola persona; con iOS 17 si cambia e dall’app “Dov’è” è possibile attivare la voce “Condivisi questo AirTag”, aggiungendo un contatto. La persona selezionata potrà visualizzare localizzare sulla mappa l’oggetto condiviso, ed essere guidata al punto esatto in cui si trova l’oggetto con delle indicazioni a schermo.

La possibilità di condividere un AirTag con più persone, è utile ad esempio in ambito familiare, ed elimina il problema delle segnalazioni di tracciamenti indesiderati quando si condivide un oggetto che può essere usato da più persona (es. un mazzo di chiavi) o si colloca un Airtag nell’auto di famiglia.

With iOS 17, you can now share AirTags pic.twitter.com/RU6CrqgbAp — Aaron (@aaronp613) June 5, 2023

È possibile aggiungere e rimuovere in qualunque momento nuove persone con le quali condividere un AirTag nella sezione “Dov’è” di iOS 17 e quindi sfruttare anche opzioni di condivisione momentanea. La persona con la quale condividiamo l’Airtag, alla stregua del proprietario principale, può localizzare l’AirTag e farlo suonare l’oggetto per individuarlo nelle vicinanze.

La beta 1 di iOS 17 è già disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per gli iPhone Xs e successivi.