Bezior XF001 e X500: due bici elettriche diverse, accomunate da 100 euro di sconto

Amanti delle bici elettriche Bezior mette a disposizione oggi due differenti modelli per saziare i gusti di tutti. La prima in sconto è XF001 dal sapore retro, mentre l’altra è una mountain bike classica, X50. Entrambe godono dello stesso sconto di 100 euro. I coupon li trovate a fine articolo.

Il primo modello in sconto, come già accennato, propone uno stile retrò. Sembra quasi una moto d’altri tempi. Ha un motore da ben 1000W, con una batteria 48V/12.5AH, che è in grado di raggiungere i 45 km di distanza in modalità pedalata assistita.

Gode sempre di un display LCD sul manubrio, per offrire tutte le informazioni sulla marcia al pilota, mentre le ruote sono di tipo fat 20×4.0, così da evitare vibrazioni e permettere di calcare qualsiasi manto stradale. Gode anche del sistema Shimano a 7 velocità, mentre per il massimo comfort alla guida non mancano le sospensioni frontali.

Da non dimenticare anche la batteria rimovibile sotto sella, che permette di metterla in sicurezza quando la si parcheggia in strada, ma anche di ricaricarla facilmente a casa.

Solitamente ha un costo di 1.419 euro, ma al momento la portate a casa con 100 euro di sconto grazie al codice sconto NGN159G.

Cliccate qui per acquistarla.

X500 PRO

L’altra bici elettrica in sconto è una Mountain bike pura. E’ fatta in lega di alluminio 6061, freni a disco e ammortizzatori idraulici, abbastanza robusta pur mantenendo il peso intorno ai 23 chilogrammi, il che la rende al contempo prestazionale e maneggevole. E’ dotata di un motore da 500 Watt che promette un’autonomia massima di 100 chilometri, ovviamente variabili in base al peso del pilota, all’inclinazione del percorso e altre variabili di questo genere.

Mette a disposizione un cambio Shimano a 7 velocità, sella ergonomica e uno schermo LCD da 5 pollici (resistente a pioggia e intemperie, con certificazione IP54) sul quale poter leggere tutte le informazioni utili relative all’attività in corso, inclusa velocità e distanza percorsa.

Monta ruote da 26 pollici e la parte più interessante è data dalla struttura pieghevole, che consente di riporla facilmente all’interno del portabagagli (da chiusa infatti occupa uno spazio di circa un metro per un metro).

Anche in questo caso è possibile beneficiare di uno sconto di 100 euro grazie al coupon F7WQ68. Si acquista da questo indirizzo.