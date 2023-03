Amazon sta pensando a un browser con funzionalità di intelligenza artificiale

Amazon sta pensando allo sviluppo di un browser con integrate funzionalità di Intelligenza Artificiale. Lo riferisce il sito Gizmodo affermando che l’azienda di commercio elettronico statunitense avrebbe inviato un sondaggio ad alcuni utenti per tastare il terreno con alcune domande, inclusa quali funzionalità convincerebbe loro a scaricare e provare “un nuovo browser desktop di Amazon”.

Nel sondaggio sono state poste varie domande, inclusa una che suonava più o meno così: “Immaginate che sia disponibile un nuovo browser desktop/laptop di Amazon. Indicate su quali dei seguenti elementi vorreste saperne di più”, elencando questioni relative a privacy, sincronizzazione delle password tra più dispositivi, funzionalità dedicate allo shopping.

Agli utenti è stato chiesto di indicare l’importanza di funzionalità come il text to speech (la lettura di testi con la voce), il supporto alle estensioni, la disponibilità di funzionalità di sincronizzazione tra dispositivi desktop e mobili e anche dell’eventuale presenza di un meccanismo per bloccare i cookie.

Hmm, is Amazon thinking about making a web browser? I'm not sure how else this could be interpreted. @DanaMattioli pic.twitter.com/TNwgIa37qT — Nicholas De Leon (@nicholasadeleon) March 13, 2023

Amazon sembra seriamente intenzionata a considerare la possibilità di sviluppare in proprio un browser, scelta che potrebbe arrivare in un momento nel quale è allo stesso tempo complesso e importante pensare a nuove modalità di advertising. Il settore degli annunci pubblicitari si sta preparando a cambiamenti notevoli, con Google obbligata ad adeguarsi a garanzie previste dal Regolamento Ue, offrendo un adeguato livello di protezione dei dati degli utenti.

Per gli inserzionisti l’interesse verso Amazon potrebbe essere legato al fatto che l’azienda vanta un vero e proprio tesoro dal punto di vista dei dati degli utenti, conosce quello che questi ultimi acquistano, guardano, desiderano e quali sono le loro abitudini. Se Amazon riuscisse in qualche modo a convincere gli utenti a usare un suo futuro browser, quest’ultimo – combinato con i dati a disposizione degli utenti – potrebbe essere una manna senza precedenti per gli inserzionisti.

Tra le domande che Amazon ha incluso nel suo sondaggio, una riguardava se l’utente era interessato a funzionalità di Intelligenza Artificiale con schede, cronologia e gestione dei Preferiti automatiche, in grado di aggregare siti simili e semplificare operazioni di ricerca.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.