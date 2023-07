BEZIOR XF103, mountain bike elettrica con ruote fat scontata di 600 €

Le biciclette elettriche non sono tutte uguali: ad esempio la BEZIOR XF103 che attualmente trovate in forte sconto presenta una canna bassa che agevola la salita e la discesa dalla bicicletta anche alle persone anziane e alle donne che indossano una gonna, e con le sue ruote fat può andare ovunque.

Sono da 20 pollici e il battistrada è da 4 pollici, abbastanza per garantire una efficace aderenza non solo sull’asfalto ma anche su percorsi particolari come quelli rivestiti da ghiaia, sabbia o persino neve.

Il motore è da 500 Watt e permette di spingere fino a una velocità massima di 25 chilometri orari, quindi entro i limiti imposti dalle leggi italiane, e li raggiunge in appena 4,9 secondi.

La batteria si può sganciare per ricaricarla più comodamente in casa o in ufficio (servono circa 5-6 ore per una ricarica completa) e offre un’autonomia di 65 chilometri con pedalata assistita oppure 30 km in Full Electric, cioè senza pedalare e lasciando che la bici ci sposti come fossimo su un motorino.

Per quanto riguarda gli altri dettagli tecnici, usa un telaio in lega di alluminio in modo che il peso della bici non sia esagerato (e infatti pesa appena 33 kg nonostante le ruote così grandi) e può sorreggere fino a 120 kg di peso.

Monta poi ammortizzatori a molla sulla ruota anteriore, freni a disco su entrambe le ruote, cambio Shimano a 7 marce e un ampio schermo LCD dove poter leggere al volo tutti i dettagli della pedalata.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.399,99 € potete risparmiare 600 € spendendo 799,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.