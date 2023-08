Tesla cederà in licenza la sua guida autonoma

C’è almeno una “importante” casa automobilistica interessata alle tecnologie a guida autonoma di Tesla: nel corso degli ultimi mesi il colosso delle auto elettriche capitanato da Elon Musk ha più volte ribadito la volontà di voler cedere in licenza il proprio sistema di Auto Pilot, ma con l’ultima presentazione dei risultati trimestrali è arrivata la notizia: sarebbero in corso i primi colloqui con un importante OEM proprio per questo scopo.

Ovviamente non si sa di chi si tratta, tuttavia non stupisce visto che già da tempo Tesla ha aperto diversi canali di comunicazione per distribuzione e partnership del suo sistema di ricarica Supercharger per auto elettriche.

Con la guida autonoma Tesla deve cambiare tutto

Scegliere il pacchetto Auto Pilot / Full Self Driving di Tesla significherebbe comunque integrare il computer di bordo di Tesla e diverse telecamere intorno all’autovettura e quindi propendere verso una strategia completamente diversa da quella maggiormente in voga in questo momento presso le altre case automobilistiche, che prevede principalmente l’impiego di sensori diversi, tra cui lo scanner LiDAR che la stessa Apple usa da tempo sui suoi iPhone per misurare la profondità dell’ambiente circostante.

Allo stato attuale questi sistemi si fermano al livello 2 o 3 di guida autonoma mentre con quello di Tesla, grazie ad aggiornamenti software in arrivo, si dovrebbe poter arrivare ai livelli 4 o 5.

Quali alternative?

Va comunque detto che le case automobilistiche attualmente sono ancora molto indietro con i loro sistemi di guida autonoma, quindi una eventuale collaborazione con Tesla ha sicuramente senso. La compagnia statunitense infatti è da tempo impegnata nello sviluppo di avanzate tecnologiche che in un futuro neanche troppo lontano dovrebbero portare l’uomo a spostarsi con l’auto senza mai toccare il volante: in campo ci sono già decine di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale e supercomputer Dojo che promettono meraviglie, sicché scegliere Tesla vuol dire affidarsi al meglio che c’è sul mercato in questo momento.

