In arrivo Lenovo Legion Go, console portatile per giochi Windows

Lenovo starebbe per entrare nel mercato delle console portatili con Legion Go che, come i suoi diretti rivali Steam Deck e Asus ROG Ally, dovrebbe essere in grado di riprodurre nativamente i giochi per PC Windows.

Il successo raggiunto in poco tempo dalle due console di Steam e ASUS starebbe così invogliando le aziende a credere in questo segmento di mercato emergente: si dice che la stessa Microsoft avrebbe incaricato Xbox di migliorare l’esperienza di gioco sui palmari, perciò non stupisce scoprire che un gigante come Lenovo si sia dato da fare per non lasciare tutta la torta ai suoi concorrenti.

Il processore

Nel tentativo di differenziarsi e incentivarne l’acquisto, si ritiene che la nuova console Lenovo Legion Go monti il recente processore AMD Phoenix: ultrasottile e chiaramente sviluppato nell’ottica del gaming, pare sia anche in grado di supportare sia gli algoritmi di intelligenza artificiale – notoriamente esigenti in fatto di prestazioni – che la grafica per gli ultrabook, perciò teoricamente dovrebbe andare benissimo coi giochi a basso consumo energetico (stimato intorno ai 15 Watt) su cui console come queste puntano molto.

Lo schermo

Tra i suoi punti di forza figurerebbe poi lo schermo con diagonale da 8 pollici, più grande quindi dei pannelli da 7 pollici montati da entrambi i suoi rivali. Anche se c’è solo un pollice di differenza tra i due non è da sottovalutare perché i giochi per PC sono generalmente progettati per schermi di grandi dimensioni, perfino per TV, quindi avere più spazio dovrebbe consentire una migliore interazione con le interfacce di gioco.

Design e compatibilità

Si dice che esteticamente dovrebbe prendere molto dal Lenovo Legion Play mai giunto sul mercato, mentre il sistema operativo a bordo sarà l’ultima versione di Windows 11, garantendo così la massima compatibilità possibile coi videogiochi nuovi e futuri.

Come giocare coi giochi PC Windows in mobilità già oggi

Nel frattempo gli appassionati di giochi per PC Windows che desiderano averli sempre con sé come dicevamo possono affidarsi alle due ottime console portatili già in commercio: lo Steam Deck e l’Asus ROG Ally, di cui trovate tutte le informazioni utili nei rispettivi articoli.