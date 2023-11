Black Friday, De’ Longhi  Magnifica Evo cappuccino come al bar a 329€

Se vi siete persi la De’ Longhi Magnifica Perfetto a 249 €, probabilmente il più interessane sconto per quanto riguarda le superautomatiche del Black Friday, potete fare un affare altrettanto interessante grazie al coupon da 50€ sulla De’ Longhi Magnifica Evo grazie al quale la pagate 329€.

Questa macchina da caffè con macinatore integrato, riassume un sè tutte le migliori qualità della Magnifica Perfetto cui aggiunge qualche cosa in più: il cappuccinatore con serbatoio del latte integrato.

Di base funziona proprio come la Magnifica. Permette di utilizzare il caffè in grani che viene macinato “on demand” su 13 livelli e quello in polvere. Tutto il resto lo fa la macchina fino a servirlo. La preparazione è pienamente personalizzabile: caffè lungo, corto, aroma intenso. È anche in grado di fare il caffè americano e di scaldare l’acqua per bevande che non siano caffè.

La Evo non ha però tasti e manopole come la Magnifica ma un pannello soft touch. Il serbatoio del latte serve un cappuccino pronto con schiuma di latte calda. La semplice interfaccia utente ti permette di selezionare 4 bevande one-touch, oltre alla funzione di pulizia automatica one-touch.

Il serbatoio da 1,8 litri è sufficiente per un grande numero di caffè e non c’è assolutamente spreco d’acqua; il contenitore per i grani è da 250 grammi. Come nel caso della Magnifica, la pulizia è semplice e lo sporco conseguente alla preparazione molto poco. Quasi tutto, incluso il gruppo infusore, può essere lavato in lavastoviglie.

La manutenzione è rapida e non troppo frequente. Si attua un processo di decalcificazione e pulizia automatica supportato negli intervalli da filtri che riducono la durezza dell’acqua.

Questa macchina era in sconto su De’ Longhi a 439 euro. Amazon ora la propone in offerta a 379€. Ma c’è anche un coupon da 50€ che vi permette di scontarla ulteriormente e di comprarla al prezzo più basso di tutti i tempi: 329€

