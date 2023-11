Black Friday, sconti su tutti gli Apple Watch ma l’affare si fa con Ultra 2022 e Apple Watch 8

In questo Black Friday ci sono non troppi prodotti Apple in sconto ma tra questi tanti e molto convenienti ci sono gli Apple Watch, inclusi quelli più recenti.

Vediamo qui di seguito i modelli che secondo noi vale la pena di considerare per l’acquisto e quali sono i loro punti di forza.

Apple Watch Ultra 2023 829: sconto top

Amazon ha mandato in sconto per la prima volta Apple Watch Ultra 2. Parliamo dello stesso smartwatch dello scorso anno con tutte le caratteristiche che l’hanno reso popolare, dall’autonomia alla solidità, dal design alle funzioni per il mondo degli sport per finire con la classica perfetta integrazione con il mondo degli smartphone Apple.

A questo aggiunge uno schermo più luminoso e la gesture doppio tap. Gli Apple Watch Ultra sono tutti uguali, cambia solo il bracciale. Amazon li ha messi sconto praticamente tutti, sia quelli con bracciale Ocean, che quelli con bracciale Alpine Loop, che Trail Loop. Costano 829€, quindi lo sconto è di 80€.

Apple Watch Ultra 2022 749€: il vero affare

Su Amazon trovate in sconto anche la versione dell’anno precedente di Apple Watch Ultra. Su di esso c’è pochissimo da dire. È sostanzialmente identico ad Apple Watch Ultra 2023 rispetto al quale, di rilevante, ha solo un processore meno potente (che però non influisce affatto sulle funzioni e l’uso quotidiano) e uno schermo meno luminoso (ma quello di Apple Watch Ultra 1 era già molto luminoso).

Amazon presenta in sconto anche qui diversi modelli. Li pagate 749€ invece che 1009 euro del prezzo dello scorso anno oppure i 909 (prezzo pieno) o 829 (prezzo scontato) di Apple Watch Ultra 2. Questo a nostro giudizio l’ affare numero uno del Black Friday.

Apple Watch SE 229 €: il low cost da prendere al volo

Apple Watch SE di seconda generazione costa solo 229 € nella versione da 40mm oppure 249€ nella versione da 44mm. L’offerta è davvero molto importante se si considera che lo sconto arriva fino al 22% e che grazie ad esso avete tutto il meglio del mondo Apple Watch. Quel che viene a mancare sono solo alcune funzioni accessorie come l’elettrocardiogramma e schermo sempre acceso.

È anche leggermente più piccolo e ha uno schermo con bordi larghi rispetto ai nuovi modelli. Ma nella versione in sconto offre già un processore potente, lo stesso di Apple Watch 8, e questo garantisce un’ottima longevità. Il costo cui viene offerto è davvero molto economico e rappresenta anche il minimo cui abbiamo visto questo modello.

Elenchiamo qui sotto quelli a maggior sconto (attenzione anche alle dimensioni dei cinturini), ma vi consigliamo di verificare su Amazon: i prezzi salgono e scendono e potrebbero esserci altre versioni in sconto o quelle che indichiamo non esserlo più.

Apple Watch 8 da 349€: se uno sconto fino al 35% vi pare poco…

Se volete davvero ottimizzare ogni euro che spendente, sono gli Apple Watch 8 che dovete comprare. Stiamo parlando del modello dello scorso anno ma che differisce da Apple Watch 9 solo per il processore e (ah già…) anche per il doppio tap. Per il resto è lo stesso identico smartwatch e che Amazon offre in forte sconto ed elenca anche tra le offerte Black Friday.

Vi consigliamo però di non badare al badge con la scritta “Black Friday” e andare direttamente nella pagina degli Apple Watch 8 dove ci sono affari migliori addirittura con sconti fino al 35% rispetto ad Apple Watch 9. Qui di seguito vi indichiamo gli affari migliori e, appunto, il confronto percentuale dello sconto con la stessa versione di Apple Watch 9.

Apple Watch 9 da 399€: se volete il meglio

In sconto ci sono anche gli ultimi Apple Watch 9. Qui il risparmio è decisamente modesto rispetto agli Apple Watch 8 ma se vi interessa tenere in tasca qualche cosa e nello stesso tempo avere l’ultimo modello degli smart watch Apple potete cercare nella vetrina di Amazon anche è difficile trovare qualche cosa che sia davvero competitivo nel rapporto tra prezzo e prestazione con gli Apple Watch 8. Qui di seguito vi elenchiamo i migliori sconti.