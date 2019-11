Black Friday e supersconto anche per vecchi iPad 12,9: 256 GB a 655 €

È un Black Friday anche per il mondo degli iPad Pro 2017. Se non siete troppo interessati a Face ID e porta USB-C, allora andate subito su Amazon: l’iPad 12,9 da 256 GB costa solo 655 euro

Questo iPad, come accennato, fa parte della generazione precedente a quella a quella attuale, da cui si distingue per avere Touch ID e non Face ID e la porta Lightning e non la porta USB-C. Tra le altre differenze segnaliamo: processore A10X Fusion contro l’A12 bionic dei nuovi modelli e compatibilità con Apple Pencil 2 mentre quello dell’anno precedente lo sono solo con Apple Pencil 1.

Oggi però un iPad 12,9 pollici da 256 GB costa 1215 euro (anche se su Amazon è scontato). In pratica qui si risparmiano più di 500 euro. In pratica a 655 euro costa 60 euro meno di un iPad Air da 256 euro che ha questo prezzo di listino e le stesse caratteristiche ma la metà della memoria e uno schermo più piccolo.

Per conoscere le differenze tra tutti i modelli di iPad vi rimandiamo alla nostre schede prodotto che permettono anche confronti diretti su modelli non più a listino Apple.

