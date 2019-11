Torna l’iPad da rubare su Amazon: ancora 299 euro per iPad 10,2!

Su Amazon torna l’iPad da… rubare: è l’iPad 10,2 pollici a 299 euro. La versione in sconto, dopo quella argento, è quella da 32 GB in colore grigio siderale oro, ideale per chi vuole un sostituto del computer per navigare, mandare mail, chattare e così via.

Ricordiamo che iPad da 10,2 pollici ha quasi lo stesso hardware del precedente iPad 2018, ma aggiunge novità interessanti come le dimensioni dello schermo maggiorate e la compatibilità con la Smart Keyboard che si collega attraverso un sistema di aggancio magnetico che alimenta anche l’accessorio. A giudizio di Macitynet, che ha recensito questo iPad al momento del lancio avvenuto solo qualche settimana fa, si tratta del miglior tablet in rapporto al costo. La nostra recensione la trovate qui.

299 euro è il prezzo più basso mai visto in assoluto; solo qualche giorno fa per qualche ora iPad 10,2 euro è sceso a questo prezzo e l’offerta è durata poco perché i pezzi sono andati esauriti subito. Qualche ora fa avevamo segnalato lo sconto sulla versione in grigio siderale. Ora è disponibile in oro, ma anche questo non durerà. Vi consigliamo di comprare subito.

Se vi interessa anche una Cover, sono compatibili tutte quelle per iPad Pro 10,5 ed iPad Air di terza generazione. Al momento su Amazon è in sconto quella originale Apple che costa 42,80 euro invece che 55 euro. Interessante e molto gettonata anche quella di JETech che costa solo 9,99 euro ed è disponibile in più colori (anche se la qualità non è la stessa del prodotto Apple)

Se le offerte di questa pagina non fossero più disponibili consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.