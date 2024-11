Il Black Friday Geekmall è iniziato con coupon, bici e monitor in sconto

Il Black Friday Geekmall è iniziato con bici e monitor in sconto

Pubblicità Il Black Friday sta arrivando e in questo Geekmall è campione di offerte. In questo articolo vi sveliamo come rendere le avventure all’aria aperta e le vostre esperienze di gioco ancora più coinvolgenti con bici elettriche e monitor da gaming a prezzi davvero convenienti, o come sfruttare coupon imperdibili. Prima di tutto, ecco i coupon attualmente disponibili per acquisti su tutto il sito: 30€ di sconto su ordini di almeno 500€ : usate il codice 30DBLVN500 al momento del pagamento per ottenere uno sconto immediato di 30€ su acquisti pari o superiori a 500€.

: usate il codice al momento del pagamento per ottenere uno sconto immediato di 30€ su acquisti pari o superiori a 500€. 20€ di sconto su ordini di almeno 300€ : inserendo il codice 20DBLVN300 nel carrello, riceverete uno sconto di 20€ per acquisti pari o superiori a 300€.

: inserendo il codice nel carrello, riceverete uno sconto di 20€ per acquisti pari o superiori a 300€. 10€ di sconto su ordini di almeno 100€: con il codice 10DBLVN100 potete risparmiare 10€ su acquisti di almeno 100€. Offerte Il primo dei prodotti in sconto che vi segnaliamo è la bici elettrica Eleglide C1 ST propone un motore centrale da 250W, ruote da 27,5″, batteria da 522Wh e autonomia fino a 150 km con pedalata assistita. Il motore centrale da 250W garantisce un’ampia autonomia e una coppia elevata, rendendo la pedalata più agevole. La velocità massima è quella prevista dal codice della strada, pari a 25 km/h, con la bici che risulta dotata di pneumatici da 27,5 x 2,25 pollici e di un cambio Shimano a 7 velocità. Sul manubrio vanta un display LCD in grado di fornire tutte le principali informazioni sulla marcia, con una luce omologata StVZO per le passeggiate notturne in sicurezza. Prezzo e disponibilità Solitamente ha un prezzo di listino di 1249 euro, ma al momento utilizzando il codice sconto C1ELEGLIDE la si porta a casa a 1219 euro. Oltre allo sconto, l’offerta include due graditi regali: borsa a manubrio per lo smartphone e kit per la riparazione. Monitor Titan Army Per chi desidera un’esperienza di gioco senza compromessi, i monitor Titan Army offrono tecnologie avanzate e immagini particolarmente nitide. Titan Army P32A2S2 offre uno schermo da 32 pollici, risoluzione 2K QHD (2560×1440) e frequenza di aggiornamento di 240Hz. Si tratta di un monitor che garantisce sessioni di gioco fluide con un pannello FAST IPS che assicura tempi di risposta rapidissimi (1ms GTG) e alta luminosità grazie all’HDR400, ideale per dettagli intensi. Inoltre, le modalità GamePlus e Adaptive Sync assicurano un’esperienza visiva coinvolgente e senza sfarfallii. Completa di retroilluminazione eSports e modalità di protezione dalla luce blu per un comfort visivo ottimale. TITAN ARMY P32A2S2 solitamente ha un costo di 329,99 euro ma con il codice sconto TAP32A2S2 lo pagherete 299,99 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo. Titan Army P27GR Perfetto per i gamer che cercano una risoluzione 2K e frequenza a 180Hz su uno schermo da 27 pollici. Con HDR10 e tecnologia Adaptive-Sync, è progettato per offrire immagini di alta qualità e senza interruzioni. L’ampio spettro cromatico (99% sRGB) e le funzioni di multitasking come PIP/PBP lo rendono versatile, adatto sia per il gioco sia per il lavoro. TITAN ARMY P27GR solitamente ha un costo di 169,99 euro ma con il codice sconto TITANARMY lo pagherete 159,99 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo. Stazioni Elettriche Portatili FOSSiBOT e SolarPlay Passando ad altri prodotti in offerta su Geekmall, vi segnaliamo anche le stazioni portatili FOSSiBOT e SolarPlay, perfette per alimentare qualsiasi dispositivo, dalle attività outdoor alle emergenze domestiche. SolarPlay Q2501 con Pannello Solare T200 Questa stazione elettrica offre una potenza elevata di 2160Wh con 2400W in uscita e supporta diversi dispositivi grazie ai vari metodi di ricarica (AC, pannelli solari, accendisigari auto). La batteria LiFePO4 assicura oltre 3500 cicli di ricarica e una durata di 15 anni. SolarPlay Q2501 solitamente ha un costo di 1099,00 euro ma con il codice sconto YRWHILT6 lo pagherete 949,00 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo. FOSSiBOT F3600 Pro Con una capacità di 3840Wh e uscita CA da 3600W, questa stazione può alimentare quasi tutti gli elettrodomestici, grazie a 13 porte di uscita e riesce ad ottenere una ricarica completa in appena un’ora e mezza. Il design con ruote e maniglia rende questa stazione perfetta per la massima portabilità. FOSSiBOT F3600 Pro solitamente ha un costo di 1699,00 euro ma con il codice sconto FSBF3600pro lo pagherete 1549,00 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo. FOSSiBOT F2400 e F1200 Ancora questi modelli offrono, rispettivamente, 2048Wh e 1024Wh di capacità, con ricarica ultra-rapida in un’ora e mezza. Compatte e leggere, sono ideali per il campeggio, le emergenze e le attività all’aperto, con protezioni integrate e UPS per garantire un uso sicuro e affidabile. FOSSiBOT F2400 solitamente ha un costo di 799,00 euro ma con il codice sconto vtkRKKvL lo pagherete 749,00 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo. FOSSiBOT F1200 solitamente ha un costo di 409 euro ma con il codice sconto FSBF1200 lo pagherete 389 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.

Offerte Speciali Minimo Apple Watch SE Cellular 40mm solo 199€, sconto del 23% Su Amazon Apple Watch SE torna al minimo storico. Ribasso del 21% per la versione da 44mm, prezzo di solo 229 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.