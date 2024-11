Microsoft regala un milione di dollari per usare Bing

Pubblicità

Come la raccolta punti del supermercato, ma su scala molto più grande, il programma fedeltà Microsoft tocca nuove vette introducendo una lotteria che mette in palio un premio da un milione di dollari a sorteggio tra gli utenti disposti ad abbandonare Google, per iniziare a usare Edge, Bing e altri software e servizi marchiati Microsoft.

Nell’era dell’intelligenza artificiale che genera di tutto potrebbe sembrare una fake news, una bufala inventata per trainare nuovi utenti nell’ecosistema Microsoft. Ma l’iniziativa è reale, come dimostrano materiali di marketing, regole per partecipare e ogni informazione e pagina FAQ allestita da Microsoft per l’iniziativa.

La lotteria da un milione di dollari fa parte di Microsoft Rewards e possono registrarsi gratuitamente gli utenti che vivono in USA, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, e Portorico. Alla registrazione si ottengono cinque punti: ogni utente può accumularne fino a 200 eseguendo una serie di attività con software e servizi Microsoft.

Naturalmente si ottengono punti installando Edge ed effettuando ricerche con Bing. Altri punti se si effettuano ricerche su Bing per più giorni consecutivi. Per aumentare il punteggio e così le probabilità di essere estratti nella lotteria da un milione di dollari è possibile impostare Edge come browser predefinito e Bing come motore di ricerca.

Oltre al primo premio da un milione di dollari Microsoft mette in palio due premi secondari da 10.000 dollari. La multinazionale di Windows donerà cinque dollari per ogni partecipante con oltre 50 punti, oltre a mezzo milione di dollari al World Wildlife Fund e all’UNICEF.

Lo storico dominio di Google su ricerche, Internet e pubblicità è preso di mira da molti: oltre che dalla Giustizia e antitrust USA, da Microsoft, da OpenAI con ChatGPT Search, da Perplexity e in generale dall’avvento dei chatbot di Intelligenza Artificiale.

