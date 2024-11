Le promo Black Friday di Roborock sono iniziate

Pubblicità

Roborock, ormai tra i leader nella produzione di dispositivi per la pulizia intelligente, annuncia sconti in occasione del Black Friday 2024. Per tutto il periodo promozionale, che va dal 18 novembre al 2 dicembre, sarà possibile acquistare una vasta gamma di dispositivi con riduzioni fino al 54%. Ecco la lista di tutti gli sconti già iniziati.

Se cercate il massimo in termini di innovazione e prestazioni, le promozioni includono anche i robot aspirapolvere di fascia alta.

Il primo dei robot in offerta è Roborock Qrevo S: con doppi panni rotanti, tecnologia Reactive Tech per aggirare gli ostacoli e una docking station autopulente, è la soluzione ideale per chi cerca praticità e alta qualità.

Si tratta di un robot certamente di qualità, anche se tra i modelli più economici della linea. E’ disponibile a 499 euro su Amazon con il 38% di sconto sul prezzo di listino.

Sto caricando altre schede...

Aspirapolvere verticali

Per chi preferisce una soluzione leggera e versatile, Roborock propone la serie Flexi, ideale per aspirare e lavare contemporaneamente.

Flexi Lite offre la tecnologia FlatReach, che consente di pulire anche in orizzontale. Lo sconto, in questo caso è notevole, con un prezzo che nel periodo promozionale sarà di 219 € grazie ad un coupon.

Sto caricando altre schede...

Il modello superiore, invece, è il Flexi Pro: il top della linea, con ruote adattive e sistema di pulizia automatica. In promozione a 399 € con grazie ad un coupon.

Sto caricando altre schede...

Prodotti entry-level

Per chi cerca un dispositivo affidabile a prezzi accessibili, Roborock propone soluzioni ideali per seconde case o ambienti specifici:

Q8 Max+: in offerta a 319,99 euro, con uno sconto del 51%, combina convenienza e prestazioni elevate, mentre il Q7 Max+ è in offerta su Amazon e sull’e-shop di Roborock a 299,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo consigliato.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...