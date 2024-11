Per un giorno il gioco Half-Life 2 gratuito a 20 anni dall’uscita

Pubblicità

Half-Life 2 festeggia il suo ventesimo compleanno e per l’occasione Valve propone il gioco per alcune ore gratuitamente (se lo volete gratis avete tempo fino alle 19 di lunedì 18 dicembre: chi aggiunge il titolo alla propria libreria Steam potrà tenerlo per sempre).

Su Mac il gioco non è avviabile direttamente perché nonostante un aggiornamento è ancora un software a 32 bit e quindi non è utilizzabile sui Mac moderni con CPU Apple Silicon (M1, M2, M3, ecc.) a meno di non passare per utility quali Whisky (un “wrapper” che permette di eseguire programmi sviluppati per il sistema operativo Microsoft Windows).

Presentato nel 20024, Half-Life 2 è il seguito dello sparatutto i Half-Life, pubblicato da Sierra Entertainment nel 1998. Il nuovo gioco fu sviluppato dalla Valve Corporation e pubblicato il 16 novembre 2004, dopo un ciclo di sviluppo durato cinque anni durante i quali il sorgente finì per essere trafugato e distribuito su Internet.

Half-Life 2 ha vinto numerosi premi, vanta milioni di copie vendute ed è considerato da molti il miglior sparatutto in prima persona di tutti i tempi. Il gioco è ambientato a City 17 (Città 17) e dintorni, segue lo scienziato Gordon Freeman in un ambiente distopico nel quale i postumi dell’incidente di Black Mesa gravano ancora sull’umanità. Freeman combatte per la sopravvivenza con diversi alleati: i vortigaunt, i ribelli di City 17, i suoi vecchi colleghi di Black Mesa del primo episodio.

In occasione dei venti anni del gioco, olre ala possibilità di scaricarlo gratuitamente (da qui) è disponibile anche un documentario di due ore su YouTube per raccontare la storia del gioco, della sua creazione, con testimonianze delle persone coinvolte a vario titolo nella creazione. Half-Life 2 è stato molto ambizioso per l’epoca, un progetto che ha costretto gli sviluppatori a immaginare da zero varie scelte che si sono rivelate azzeccate. Terminato il periodo gratuito, Half-Life 2 verrà venduto su Steam a 10 €.