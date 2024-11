Black Friday, Fire TV Stick 4K con controller Luna al minimo storico su Amazon

Pubblicità

Amazon propone un bundle imperdibile per il Black Friday 2024 dedicato a tutti gli amanti dello streaming e del gaming: la Fire Stick 4K e il Controller Luna sono in offerta a 70,98 euro invece di 134 euro. Un’occasione perfetta per chi vuole unire il divertimento videoludico al relax dello streaming. Clicca qui per acquistare.

La Fire Stick 4K offre uno streaming in Ultra HD con supporto Dolby Vision e HDR10+, garantendo immagini nitide e colori vividi, che si tratti di giochi, serie TV o film. Dotata di un processore quad-core da 1,7 GHz e Wi-Fi 802.11ac, è perfetta per accedere ai contenuti su Prime Video, Netflix e altre piattaforme ancora. Il modello è tra i più performanti della linea e arriva a casa con il telecomando Alexa Voice Remote, che consente di controllare la TV con la voce, semplificando ogni interazione con la postazione.

Naturalmente, è compatibile con tutte le app di streaming più usate, quali Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri servizi. Grazie al rinnovato supporto Alexa possibile scoprire migliaia app e Skill, oltre a usare i browser Firefox e Silk per navigare tra milioni di siti web.

Controller Luna

A impreziosire anche di più questa offerta ci pensa anche il Controller Luna incluso. Si tratta di un joypad pressoché universale. Progettato per il cloud gaming di Amazon Luna, il Controller Luna è compatibile con numerosi dispositivi, tra cui PC, Mac, Fire TV, smartphone e tablet.

Grazie alla tecnologia Cloud Direct offre connessioni Wi-Fi a bassa latenza, mentre il Bluetooth e il cavo USB ne ampliano la versatilità. Ergonomico e preciso, è perfetto per lunghe sessioni di gioco.

Con un risparmio di 63 euro rispetto al listino originale per l’acquisto delle due periferiche, questo bundle rappresenta una straordinaria opportunità per trasformare il proprio intrattenimento, unendo il meglio dello streaming al meglio del gaming. Ovviamente, l’offerta è limitata nel tempo, dunque il consiglio è quello di non pensarci oltre e fidarsi direttamente su questa pagina Amazon per acquistarlo.