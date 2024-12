Amazfit sconta smartwatch e anelli Smart per Natale

Pubblicità

I buoni propositi di Amazfit per il nuovo anno sono particolarmente buoni anche per gli appassionati di tecnologia perché si traducono in sconti sui suoi migliori prodotti.

Perciò se avevate intenzione di migliorare il vostro stile di vita, magari proprio per smaltire il panettone che troverete presto a tavola, oppure se volete fare un bel regalo a qualcuno, date un’occhiata ai prezzi attualmente in corso su Amazon.

L’azienda sottolinea una cosa che vi diciamo sempre anche noi: ovvero che le promozioni – in questo caso – sono disponibili fino al 31 Dicembre oppure fino a esaurimento scorte. Badate quindi di non farvi sfuggire quello che potrebbe essere uno dei migliori prezzi dell’anno.

Amazfit T-Rex 3 in kit con le Cuffie Amazfit UP

Amazfit T-Rex 3 è uno smartwatch progettato per gli appassionati di sport e in questo momento è in sconto insieme alle nuove cuffie wireless Amazfit UP, ottime proprio per chi pratica attività fisica intensa.

Sono infatti dotate di ganci ergonomici per una tenuta sicura durante gli allenamenti e offrono un’esperienza audio di alta qualità, per ascoltare musica mentre si è in movimento.

Tutto il pacchetto adesso è in sconto su Amazon a 299 €.

Amazfit Helio Ring

Ecco un dispositivo davvero innovativo e che aiuta gli sportivi a monitorare con precisione i dati dell’allenamento e a seguire il proprio recupero.

Si tratta di un anello che si infila al dito della mano per poi fornire informazioni dettagliate per ottimizzare il carico di lavoro e adattare gli allenamenti alle proprie condizioni fisiche, garantendo sessioni più efficaci e sicure.

Invece di 299,90 € al momento lo trovate in sconto su Amazon a 149,90 €.

Amazfit Active e Amazfit Balance con cinturino aggiuntivo

Gli smartwatch Amazfit Active e Amazfit Balance, lanciati lo scorso anno, continuano a ricevere aggiornamenti che arricchiscono le funzioni dedicate al monitoraggio delle prestazioni sportive e della salute.

Entrambi i modelli sono ora in promozione con un cinturino aggiuntivo incluso ai seguenti prezzi:

Amazfit Active su Amazon in sconto a 99 €.

Amazfit Balance su Amazon in sconto a 169 €.

Altre offerte

Oltre ai kit e alle promozioni sui modelli più recenti, Amazfit sta proponendo anche sconti su diversi altri dispositivi comunque ottimi ancora oggi. Nello specifico al momento su Amazon:

