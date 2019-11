Black Friday Week: sconto 20% sui prodotti Amazon Warehouse

Oltre alle offerte sui prodotti nuovi, il Black Friday, di cui parliamo nella nostra pagina speciale, significa anche sconti sui prodotti Warehouse di Amazon. Stiamo parlando di una promozione che permette di avere un ribasso del 20%. I prodotti in sconto (tra cui anche alcuni che hanno a che fare con il mondo iPhone) sono raggruppati all’interno di una pagina dedicata. Fino all’avvio del Prime day oltre allo sconto che da sempre viene applicato a questo tipo di prodotti potrete avere un ulteriore ribasso del 20%.

Lo sconto viene applicato automaticamente. Basta trovare il prodotto interessato e aggiungerlo al carrello: lo sconto sarà applicato automaticamente e visibile nel riepilogo dell’ordine durante il processo di acquisto.

Ricordiamo che gli Amazon Warehouse Deals come spiega la stessa Amazon sono «articoli resi, con lievi difetti (es. danni subiti in magazzino) o riparati che sono in buone condizioni, ma che non rispettano i rigorosi standard di Amazon.it e pertanto non possono essere venduti come “nuovi”». Prima di mettere in vendita i prodotti di Amazon Warehouse Deals, ne vengono verificate le condizioni estetiche e le funzionalità.

Il sistema con cui Amazon gestisce la vetrina del Warehouse è molto trasparente: viene ricevuto un prodotto, si verifica se è funzionante, si stabiliscono le condizioni estetiche del prodotto e del suo imballo, e dopo avere svolto una valutazione su questi parametri, l’articolo viene messo in commercio a prezzo ribassato.

In alcuni casi si tratta anche di prodotti nuovi ma con imballo interno leggermente danneggiato; molti dei prodotti di Amazon Warehouse Deals devono essere considerati “usati”, come ad esempio una TV che è stata rimossa dall’imballaggio e accesa, una caffettiera che è stata utilizzata un paio di volte, un libro che è stato letto o una fotocamera digitale utilizzata per scattare un paio di foto. Un sistema di valutazione che parte da usato – condizioni accettabili fino a come nuovo, aiuta a valutare meglio le condizioni del prodotto

