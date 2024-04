DaVinci Resolve 19, la nuova PYXIS 6K e le novità di Blackmagic al NAB show

In occasione del NAB Show 2024 (evento organizzato dalla National Association of Broadcasters), Blackmagic ha annunciato varie novità, inclusa la PYXIS 6K, cinepresa digitale di nuova generazione dal design versatile a cubo. Di seguito gli annunci più interessanti:

Blackmagic URSA Cine 12K è presentata come una “rivoluzionaria” telecamera cinematografica digitale che vanta tecnologie avanzate nel processo di post-produzione. Dotata di un sensore RGBW di grande formato da 36 x 24 mm con una gamma dinamica di 16 stop, di supporti per obiettivi intercambiabili e di connessioni standard, la URSA Cine 12K promette “versatilità e prestazioni senza pari”. Con 8 TB di spazio di archiviazione e una rete veloce per il caricamento e la sincronizzazione dei media su Blackmagic Cloud, è presentata come uno strumento perfetto per i creator di fascia alta.

Blackmagic PYXIS 6K: è una telecamera cinematografica digitale di nuova generazione indicata come “progettata per la prossima era della cinematografia”. L’innovativo design a scatola o a cubo promette versatilità, consentendo ai creator di personalizzare la configurazione della telecamera in base alle proprie esigenze di produzione. È dotata di un ampio sensore 6K da 36 x 24 mm che offre 13 stop di gamma dinamica e di doppia registrazione di supporti CFexpress, il tutto in un corpo personalizzabile. PYXIS 6K sarà disponibile da giugno con prezzi che negli USA partono da 2995$.

DaVinci Resolve 19: il noto software di editing, montaggio, correzione colore, effetti visivi, grafica in movimento e post produzione audio aggiunge nuovi strumenti AI, più di 100 aggiornamenti di funzionalità come IntelliTrack AI, riduzione del rumore Ultra NR, ColorSlice sei vector grading, film look creator FX, editing multisorgente, nuovi strumenti di rotoscoping multipoly, nuovo Fairlight AI audio panning to video, ducker track FX e ambisonic surround sound oltre a nuove funzionalità Blackmagic Cloud.

DaVinci Resolve Micro Color Panel, vanta trackball di alta qualità e manopole di controllo lavorate con precisione per la regolazione fine dei parametri chiave del grading, oltre a tasti di navigazione e di trasporto per l’accesso diretto ai comandi e Blackmagic Cloud Store Max, che offre uno storage in rete ad alte prestazioni pensato specificamente per il settore cinematografico e broadcasting. Il nuovo modello è ancora più portatile grazie a uno slot di montaggio per Apple iPad Pro, una batteria interna e alla connessione tramite Bluetooth o USB-C. DaVinci Resolve Micro Color Panel sarà disponibile da maggio con prezzi negli USA partire da US$495.

Blackmagic Design ha anche presentato altre soluzioni per la produzione live, e annunciato una riduzione dei prezzi dei prodotti Blackmagic Video Assist.I prezzi ridotti rendono più accessibili il monitoraggio professionale e la registrazione in formato Blackmagic RAW per le camere SDI o HDMI.