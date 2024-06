Foto di iOS 18, con le nuove categorie si trova tutto

Pubblicità

Come abbiamo spiegato qui, in iOS 18 l’app Foto è stata rinnovata: le librerie di immagini sono organizzate automaticamente in una vista unica, e nuove raccolte permettono di avere a portata di mano gli scatti preferiti.

Oltre alle categorie Importazioni, Duplicati, Nascosti e Eliminati di recente (già presenti in precedenza), selezionando “Altro” da Foto è possibile richiamare le seguenti categorie: Nascosti, Eliminati di recente, Duplicati, Ricevute, Scrittura a mano, illustrazioni, Codici QR, Salvati di recente, Visualizzati di recente, Modificati di recente, Condivisioni recenti, Documenti, Importazioni e Mappa.

Come sempre è possibile sfruttare la ricerca visiva per identificare gli oggetti contenuti nelle foto e nei video su iPhone, ricevere suggerimenti di momenti, persone, luoghi e categorie ma la disponibilità di una sezione dedicata è utile per avere una panoramica dei vari elementi disponibili.

La sezione denominata “Raccolte in evidenza” per default mostra gli elementi “Preferiti”, “Salvati di recente”, “Mappa”, “Video” e “Screenshot”; con un tap su “Modifica” è possibile modificare l’elenco selezionando, ad esempio, le categorie “Persone e Animali”, “Viaggi”, “Ricordi”, “Selfie”, ecc.

Queste novità di Foto sono integrate anche nell’equivalente app per iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

