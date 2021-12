Se avete bisogno di un tablet di buona qualità per guardare film e serie TV di Netflix o del vostro servizio streaming preferito alla massima risoluzione possibile, senza intoppi o latenze, c’è una buona notizia: Blackview Tab 11 è in sconto a 299 euro.

Questo dispositivo è certificato Widevine L1, il che significa che può riprodurre i contenuti video in HD. Per chi non lo sapesse infatti Widevine è un popolare DRM (acronimo di Digital Rights Management, è il sistema tecnologico con cui proteggere il diritto d’autore dalla copia e dalla distribuzione non autorizzata dei contenuti digitali) adottato dai servizi di streaming come Disney+, HBO, Prime Video, Hulu e tutti gli altri. Esistono tre livelli di sicurezza: il più basso è Widevine 3 e consente la riproduzione dei contenuti a 480p, il Widevine 2 fino a 540p mentre il Widevine 1 la massima risoluzione possibile.

Tra le altre particolarità di Blackview Tab 11 segnaliamo l’app “Notebook”, progettata appositamente per prendere appunti con estrema facilità. Permette di aggiungere note audio, immagini, scarabocchi, registrare e scattare foto della lavagna, chiaramente con la possibilità di correggere e riorganizzare i contenuti in modo da averli sempre a portata di mano per il lavoro, lo studio e via dicendo.

Il tablet di Blackview è anche ottimo dal punto di vista del multitasking in quanto offre un’opzione per affiancare due applicazioni sullo schermo, in modo da poter lavorare contemporaneamente su due app e interoperare tra una e l’altra. Ad esempio da una parte si potrebbe tenere la videoconferenza delle lezioni a distanza e dall’altra l’app per prendere appunti. Include anche una modalità di lettura che riduce l’affaticamento degli occhi in modo da poter essere usato per gli ebook con maggiore comodità.

Chi decide di comprarlo principalmente per giocare troverà in Blackview Tab 11 un valido alleato perché c’è una modalità di gioco che blocca temporaneamente ogni notifica in modo da evitare distrazioni e perdere così una partita a causa di una interruzione non desiderata. Non manca poi il tema scuro e una serie di applicazioni dedicati alla produttività e alla gestione delle app.

Con 8 GB di RAM e 128 GB di capacità, Blackview Tab 11 è tutto questo e molto altro ancora e come dicevamo è attualmente in sconto a 299 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.