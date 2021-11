Smart Lock 3.0, la nuova generazione di serrature smart Nuki

Nuki presenta Smart Lock 3.0 e 3.0 Pro che incarnano la nuova generazione di serrature intelligenti per porte. Gli accessori intelligenti arricchiscono ulteriormente il portafoglio prodotti: con un prezzo inferiore a 150 euro, Smart Lock 3.0 consente un economico primo passo nel mondo dei sistemi di accesso intelligenti. Ecco tutte le caratteristiche delle serrature.

Dopo la seconda generazione, di cui abbiamo parlato a fondo nella nostra recensione a questo indirizzo, Smart Lock 3.0 è l’opzione economica (ad un prezzo pià basso della versione 2.0) che non rinuncia comunque alla tecnologia Nuki, mentre il modello Pro, disponibile in due colori, propone in più Wi-Fi integrato, pomello in alluminio, e Power Pack.

Il funzionamento dei due modelli è significativamente più silenzioso grazie al meccanismo ottimizzato. Inoltre il cilindro universale Nuki offre una compatibilità ancora maggiore, con un programma di upgrade con sensore porta in omaggio acquistando il nuovo modello Pro a chi possiede una serratura di una serie precedente.

Entrambe le versioni hanno molto in comune: come quelle che le hanno precedute, entrambe le Smart Lock di terza generazione possono essere montate su quasi tutte le serrature delle porte senza dover praticare fori. Peraltro, il motore e il nuovo meccanismo ottimizzato offre un funzionamento più silenzioso che in passato.

Tra le differenze, il fatto che Nuki Smart Lock 3.0 ha un pomello realizzato in plastica bianca, mentre il Pro, ne propone uno in acciaio inossidabile. Inoltre, la versione Pro ha il Wi-Fi integrato che assolve la funzione di Nuki Bridge, il che significa che si collega direttamente al router Wi-Fi e quindi a Internet.

Sia il modello Pro, che quello standard sono compatibili, già al lancio, anche con una varietà di sistemi di smart home come Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT e molti altri.

Per chi non è sicuro della compatibilità della propria serratura con il sistema Nuki è disponibile una pagina con comode spiegazioni e immagini. E’ inoltre disponibile, al costo di 79 € un cilindro sostitutivo Nuki Universal Cylinder fornito da Nuki che vi garantisce il migliore funzionamento possibile ed è adattabile in profondità a tutti i tipi di porta. In dotazione ha 5 chiavi di accesso ed ha un grado di sicurezza elevatissimo.

Programma di aggiornamento Nuki

Nuki annuncia anche un programma di aggiornamento per i clienti esistenti disponibile da febbraio 2022. Chi ha già un sistema Nuki Smart Lock, all’acquisto di un Nuki Smart Lock 3.0 Pro riceverà gratuitamente il nuovo sensore esterno per porte del valore di 39 euro. La vecchia serratura ovviamente può ancora essere utilizzata su un’altra porta espandendo il mondo Nuki nella vostra abitazione. Tutte le informazioni sul programma di upgrade le trovate a questo indirizzo : nuki.io/it/upgrade/

Prezzi e disponibilità

Nuki Smart Lock 3.0 è acquistabile dallo shop online shop.nuki.io/it/ al prezzo di 149 € e su Amazon.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro è acquistabile dallo shop online https://shop.nuki.io/it/ al prezzo di 249 € e su Amazon.

Nuki Door Sensor (sensore per porta) è acquistabile dallo shop online shop.nuki.io/it/ al prezzo di 39 € e su Amazon.

Nuki Universal Cylinder è acquistabile dallo shop online sho



p.nuki.io/it/ al prezzo di 79 € e su Amazon.