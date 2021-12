Per Elon Musk il fischietto Tesla è meglio dello straccio Apple

A Elon Musk piace sorprendere il pubblico tanto quanto sconvolgere interi mercati: viene quasi naturale trovare somiglianze tra il boss di Tesla e Steve Jobs, anche nelle spacconate, inclusa l’ultima nella quale Musk definisce «ridicolo» lo straccio Apple, il panno per pulire gli schermi, suggerendo ai suoi fan di acquistare invece Cyberwhistle, il fischietto con design che richiama il primo pickup elettrico CyberTruck.

Non è la prima volta che Elon Musk e Tesla propongono gadget e prodotti che nulla hanno a che fare con auto elettriche, spazio, nuove frontiere della scienza e della robotica: ricordiamo la tavola da surf e il mitico lanciafiamme andato esaurito nel giro di poche ore. La stessa sorte toccata a Cyberwhistle.

Non appena Elon Musk ha annunciato l’esistenza del fischietto Tesla tramite uno dei suoi celebri post su Twitter, sono scattati gli ordinativi da parte degli utenti che hanno esaurito la scorta iniziale di lancio. Niente male per un fischietto venduto a 50 dollari, circa 44 euro. Tanti soldi per un fischietto, anche se bisogna riconoscere che è originale, realizzato in materiale di qualità e porta il marchio Tesla.

Riportiamo qui di seguito la descrizione del fischietto Tesla «Ispirato da Cybertruck, il Cyberwhistle in edizione limitata è un oggetto da collezione premium realizzato in acciaio inossidabile di grado medico con una finitura lucida. Il fischietto include una funzione di attacco integrata per una maggiore versatilità».

Insomma: chi lo desidera potrà usare il prezioso fischietto come portachiavi, magari proprio per un’auto Tesla o addirittura per il pickup CyberTruck, solo che per ques’tultimo bisognerà aspettare un po’ più del previsto. Nel mese di agosto è arrivata la notizia del posticipo delle prime consegne al 2022: per avere un’idea più precisa di come appare dal vivo CyberTruck rimandiamo a questo articolo con foto e video di uno dei primi avvistamenti sulle strade di New York.

