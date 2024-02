BlitzHome BH-CDW1, la lavastoviglie portatile è in sconto

Se non avete spazio per una lavastoviglie tradizionale ma vi rifiutate di lavare i piatti a mano, oppure se volete poter automatizzare il tutto anche in vacanza, ovunque decidiate di andare, allora sappiate che c’è un’unica soluzione a entrambe le situazioni: BlitzHome BH-CDW1, una lavastoviglie da banco che al momento potete comprare in offerta.

La forma è quasi cubica e gli ingombri (46 x 43 x 43 centimetri) sono ridotti all’osso per trovare il giusto bilanciamento tra spazio e servizio. Il cestello infatti può contenere (e lavare) fino a 20 piatti, una quantità sufficiente per le stoviglie di un pasto di tutta la famiglia.

Dal punto di vista tecnico è in grado di spruzzare l’acqua a 360 gradi in modo da arrivare a tutte le stoviglie indipendentemente dalla loro posizione (c’è anche il cestino per le posate e un’area adibita allo stoccaggio di mestoli e palette), e la porta a 75°C promettendo così una sterilizzazione del 99,9% contro virus e batteri.

Si può scegliere tra cinque diverse modalità di utilizzo: la classica Standard, quella Veloce che dura appena mezz’ora, una Profonda, l’immancabile ECO per risparmiare acqua ed energia e la speciale Frutta utilizzabile semplicemente per lavare frutta, ortaggi o qualsiasi altro alimento.

Si può attivare anche l’asciugatura in modo tale da tirare fuori le stoviglie completamente asciutte e pronte per essere riposte nei cassetti, e c’è l’app per il controllo remoto dello stato di lavaggio o per l’impostazione di un timer per l’avvio automatico.

Il peso pari a 12 Kg la rende ipoteticamente trasportabile anche per un eventuale utilizzo in vacanza, tanto più che l’acqua può essere sia prelevata direttamente dal rubinetto che inserita direttamente nel serbatoio, sicché si può usare ovunque ci sia soltanto una presa elettrica o una centrale elettrica abbastanza potente da supportare il funzionamento di questa lavastoviglie (assorbe 900 Watt).

La promozione

Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 333,85 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 25% andando a spendere soltanto 250,38 €.

