Crolla il prezzo di Google Pixel 7a su eBay, solo 420 euro

E’ attualmente uno dei terminali di riferimento per la fascia medio alta. Si tratta di Google Pixel 7a, lo smartphone Android di Google con processore proprietario Tensor G2, che propone varie funzionalità tipiche dei dispositivi premium. Il prezzo è sceso al minimo su eBay, dove lo si acquista in offerta a 420 euro.

Google Pixel 7a, che abbiamo recensito a questo indirizzo, propone feature come lo sblocco con il volto, 8 GB di RAM, il display a 90 Hz e la ricarica wireless (con Pixel Stand o altri dispositivi di ricarica con certificazione Qi). Lo storage parte da 128GB.

Pixel 7a mantiene lo stesso design premium dei fratelli maggiori, Pixel 7 e 7 Pro con la barra della fotocamera disposta come su questi modelli e superfici lisce. Le dimensioni sono 152,0 x 72,9 x 9,0 mm (altezza x larghezza x profondità) e il peso è di 193,5 grammi.

Il dispositivo è indicato come in grado di resistere a cadute e urti. La scocca in alluminio è composta per il 100% da materiale riciclato.

Di spicco anche il sistema di fotocamere di Pixel 7a, completamente aggiornato rispetto al predecessore diretto: la fotocamera principale è dotata di un sensore più grande del 72% rispetto a Pixel 6a e un nuovo obiettivo ultrawide da 13 megapixel consente di fotografare scene più ampie. Secondo Big G, la modalità Foto notturna è due volte più veloce rispetto a Pixel 6a.

Grazie a questo set di camere è possibile registrare video 4K con la fotocamera anteriore da 13 megapixel e la funzionalità Esposizione lunga consente di catturare soggetti come una cascata. Il Tensor G2 permette zoom fino a 8x e sono presenti funzionalità software quali Gomma magica e Foto nitida, per migliorare le foto.

Tra le peculiarità di questo dispositivo, funzionalità software per la trascrizione della chiamata, funzioni che sfruttano l’IA per ridurre il rumore di fondo e la Traduzione dal vivo.

Il listino è di 509 euro, ma al momento su eBay lo si acquista a 420 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.