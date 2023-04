BlitzWolf BW-PG1, centrale elettrica portatile scontata del 58%

Vi piacerebbe poter alimentare perfino un mini-frigo nel posto più isolato della Terra senza dover dipendere da una presa di corrente? Allora avete bisogno di una centrale elettrica portatile come BlitzWolf BW-PG1, che al momento potete comprare in sconto pagandola meno della metà.

Il suo principale punto di forza è la portabilità in rapporto alla potenza: parliamo di uno scatolotto che occupa uno spazio di appena 29 x 16 x 15 centimetri, quindi è abbastanza compatta da stare perfino tra i sedili dell’auto, ma allo stesso tempo è abbastanza potente da poter alimentare anche un frigorifero portatile.

Nello specifico è un generatore da 600 Watt con una potenza di picco istantanea di 1.000 Watt che si ricarica completamente in meno di 7 ore e attraverso le sue porte può ricaricare anche più dispositivi contemporaneamente.

Ad esempio tramite la porta USB-C da 60 Watt può ricaricare anche un computer grazie alla tecnologia Power Delivery, e poi ci sono porte USB-A da 2.4 A e USB-A 3.0 da 3 A per ricaricare smartphone, tablet e altri accessori.

È ovviamente dotata di vari sistemi di protezione che prevengono danni sia ai dispositivi collegati che al generatore stesso, ed è altamente versatile perché si può ricaricare sia tramite lo spinotto accendisigari dell’auto, sia attraverso una normale presa di corrente a parete, oppure collegando uno o più pannelli solari in modo da avere una fonte di energia sempre pronta all’uso.

Pesa intorno ai 6,6 chilogrammi e incorpora persino una torcia di emergenza da 4 Watt, in modo da poter illuminare una tenda in campeggio, ma si può usare anche in casa come fonte di energia di backup in caso di blackout momentaneo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 1.103,99 € risparmiate il 58% pagandola 459,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.