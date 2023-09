I migliori accessori per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

I primi fortunati clienti avranno già messo le mani su iPhone 15 Pro nella versione base o Pro Max e arricchirlo con un accessorio che lo personalizzi o ne incrementi le funzionalità è sicuramente un must. Ma quali sono i migliori accessori? Che cosa c’è di più utile, originale, funzionale nello sterminato panorama di prodotti che accompagnano, arricchiscono e abbelliscono l’iPhone? Ecco i 10 accessori che vi consigliamo di acquistare per il vostro nuovo fiammante iPhone. Si tratta anche di idee regalo che faranno certamente la felicità di chi ha un iPhone 15 Pro.

Cover Spigen

Anzitutto una bella cover. Quest’anno Apple ha abbandonato le custodie in pelle, ragion per la quale sarà necessario rivolgere l’attenzione a produttori terze parti per mettere le mani su una custodia in questo materiale.

Quella che vi segnaliamo in questo articolo, però, è leggermente più originale. Si tratta di una cover Spigen, brand ben noto per rapporto qualità prezzo a tutti i possessori di un dispositivo Apple. La cover in questione è su base trasparente, ma in realtà propone un disegno interessante: l’interno del dispositivo.

In questo modo è come mettere l’iPhone a nudo, con tutte le componenti interne ben visibili. Si tratta, ovviamente, solo di una immagine, ma ben fatta, tanto da rendere il risultato finale davvero interessante.

La cover aderisce perfettamente al dispositivo, così da non appesantirlo troppo, nemmeno a livello estetico, oltre ad essere compatibile con la tecnologia MagSafe.

Batteria MagSafe Baseus

Si tratta di una batteria da 6.000 mAh che promettono fino a 19 ore di autonomia aggiuntive ad un iPhone. Si tratta di una batteria magnetica che si applica al dorso di un iPhone (o anche di un altro dispositivo) e lo ricarica senza fili.

Una delle caratteristiche di punta di questa soluzione è la sua estrema compattezza: l’azienda è riuscita a rimpicciolire i componenti producendo una batteria che è molto più piccola di quelle che offrono la stessa capacità. Complessivamente infatti misura poco meno di 10 x 6 centimetri e lo spessore è di appena 1,4 centimetri.

La seconda caratteristica di cui tenere conto è che la batteria ricarica anche attraverso una porta in uscita da 20 Watt perfetta per un iPhone o un altro dispositivo. Nello stesso tempo la batteria è in grado di ricaricare un altro dispositivo in wireless, ad esempio degli auricolari.

La batteria a sua volta si ricarica con un caricabatterie 20W PD o superiore e supporta anche la ricarica pass-through.

La batteria Baseus è in vendita su Amazon, costa circa 36,18 €, ma spesso è in sconto grazie a coupon presenti sulla stessa pagina di vendita.

Un caricabatterie: Anker Nano 45W

Gli ultimi iPhone sono venduti senza caricabatterie nella scatola. Fortunatamente sul mercato ci sono prodotti di altissimo livello come il caricabatterie Anker Nano. Si tratta di un caricabatterie potente e piccolissimo; offre supporto Power Delivery con potenza fino a 45W ed è perfetto, come spieghiamo nella nostra recensione, per smartphone, iPhone, tablet, computer portatili e altri dispositivi USB-C.

Siamo di fronte ad un prodotto PowerDelivery protocollo 3, quindi capace di gestire correttamente il Magsafe. Tra gli elementi degni di nota ci sono le dimensioni: questo caricabatterie è di poco più grande del caricabatterie da 5W che Apple ha messo dentro fino non troppo tempo fa ad alcuni dei suoi telefoni.

In alternativa sempre nel campo dei caricabatterie PowerDelivery mini una validissima soluzione è questo di Ugreen, oppure se volete caricare più dispositivi capaci però di ricaricare più dispositivi (inclusi tutti gli ultimi Mac), questo accessorio sempre di Ugreen da 100W, tre porte USB-C e una USB-A è attualmente il migliore del mercato.

Carica batteria da auto: Belkin BoostCharge

Non è certamente insolito ricaricare iPhone in auto. Anzi, lo smartphone della Mela è il compagno di viaggio perfetto in molte occasioni. Ed allora, un buon carica batteria per la presa accendi sigari è praticamente obbligatorio.

Quello Belkin offre una potenza di 30 W con supporto PD ed è certificato USB-IF per supportare massima qualità e compatibilità con vari modelli di smartphone.

E’ dotato di un’uscita USB-C PD PPS da 30 W ed è compatibile con tutti i dispositivi USB-C. Propone una forma minimale e moderna e ha dimensioni davvero ridotte, pari a 54 mm x 20 mm.

Una memoria USB C

A partire da iPhone 15 Apple ha scelto di adottare il connettore USB-C su tutti i propri smartphone, spinta ovviamente dalle normative europee, che di fatto hanno imposto questa scelta.

La presenza di questo connettore, al posto della precedente porta Lightning, ha certamente dei vantaggi in termini di versatilità. Ad esempio, è possibile collegarci una memoria esterna USB-C, così da trasferire facilmente file, documenti, immagini o video e registrare video in Pro-Res.

La memoria Samsung Type-C offre una velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 400 MB/s e 30 MB/s con interfaccia USB 3.1, retro compatibile con precedenti versioni USB 3.0 e 2.0, così da proporre massima compatibilità.

Infatti, la connessione di tipo C consente la massima flessibilità di utilizzo, potendola sfruttare anche su PC, notebook, e tablet. In questo modo avrete più spazio per i dati: fino a 256 GB di memoria da portare sempre con sé.

Naturalmente, si tratta di una memoria dalle prestazioni elevate grazie alla quale sarà possibile copiare un file da 4 GB in appena 11 secondi. Oltre alla velocità, questa USB si fregia di 5 livelli di protezione che la rendono resistente ad acqua, cadute, campi magnetici, temperature estreme e raggi X.

Lettore di schede Anker

Allo stesso modo, oltre a collegare memorie esterne, sarà possibile utilizzare un lettore di schede USB-C. Estremamente compatto, questo accessorio Anker funziona con tutti i dispositivi USB-C. Dunque, sarà possibile collegarlo all’iPhone 15, ma anche a MacBook 2018 e altri dispositivi con porta USB-C.

In questo modo potrete collegare ad iPhone schede di memoria di qualsiasi genere. Si tratta di un accessorio, ad esempio, importantissimo per i fotografi, che potranno così passare i propri scatti dalla memoria di una macchina fotografica ad iPhone senza alcun problema.

Oltre a supportare in ingresso le microSD, permette anche di leggere le SD, che ancora sono utilizzate, per lo più, in alcune camere fotografiche.

Un tracker di oggetti: Airtag



Se siete abituati a perdere le cose, se volete avere sempre sotto mano la posizione di chiavi o portafogli, un tracker è quel che ci vuole. Se si ha un iPhone il migliore di questi accessori che sfruttano Bluetooth e uno smartphone per individuare la posizione di un oggetto è Airtag. Macity vi ha già spiegato come funziona e presentato una completa recensione. In sintesi possiamo dire che si tratta di un piccolo gettone in acciaio e plastica che si collega ad iPhone e funziona con la tecnologia Dov’è.

Una volta registrato è possibile vederne la posizione e farlo suonare per trovarlo. Il grande pregio sta nel fatto che una volta perso, un Airtag viene tracciato da tutti gli iPhone che si trovano nei suoi pressi. In pratica chiunque abbia un iPhone e passa vicino al vostro Airtag senza fare nulla e senza neppure saperlo, vi aiuterà a trovarlo. Gli Airtag sono venduti in confezione da uno o pacchetti da quattro.

In alternativa potete comprare anche Chipolo One Spot che è perfettamente compatibile con il sistema Find My, quindi opera esattamente come un Airtag. Ma il costo non lo rende particolarmente conveniente. Interessante invece Chipolo Card Spot che nasce per finire dentro ad un portafogli e che ha una forma molto particolare.

Un paio di auricolari: AirPods

Un paio di auricolari è ciò che serve a chiunque (o quasi) abbia un iPhone. Raccontare gli AirPods (recensiti in tutte e quattro le versioni più recenti: Airpods 2, AirPods 3 e Airpods Pro seconda generazione) è inutile visto la loro popolarità ma forse non viene mai sufficientemente sottolineato il fatto che se si ha un iPhone non esistono auricolari migliori degli Airpods.

I migliori del lotto sono gli Airpods Pro seconda generazione, che adesso ricordiamo essere stati rilasciati con custodia USB-C, anche se godono delle stesse funzioni di quelle con connettore Lightning: funzioni di soppressione del rumore, audio spaziale (simulano il suono come se provenisse da una sorgente collocata davanti a noi in una stanza), sigillano perfettamente. L’acquisto degli AirPods 3 ha un senso se si trovano scontati e non si ha interesse per la ragione che gli AirPods Pro si trovano spesso a prezzi molto scontati mentre gli AirPods 3 lo sono meno e questo avvicina i prezzi dei due modelli.

Se si vuole spendere qualche cosa meno (specialmente se si ha occasione di trovare qualche non raro sconto) e avere un dispositivo ancora perfettamente integrato nel sistema Apple, consigliamo i Beats Fit Pro.

Nel caso vogliate spendere molto meno vi consigliamo le Soundcore Liberty Air 2 Pro che abbiamo recensito qui. Non sono così integrati in iPhone quanto gli Airpods, ma hanno un software molto flessibile e musicalmente e dal punto di vista della riduzione del rumore sono comunque eccellenti. Infine costano solo 129,99€.

Un microfono USB-C: Audio Technica ATR2100X

Non è l’accessorio per tutti, ma chi ha necessità di un microfono da collegare all’iPhone non potrà farsi sfuggire un accessorio del genere.

Si tratta di un microfono dinamico portatile con uscita digitale USB-C e uscita analogica XLR. All’apparenza una periferica premium, dotata di struttura in metallo resistente, con caratteristiche tecniche di tutta rilevanza, come una risposta in frequenza fluida e estesa, perfetta per podcasting, registrazione in home studio, registrazione sul campo, voce fuori campo e altre applicazioni per la creazione di contenuti.

Il pattern polare cardioide riduce il pickup di suoni indesiderati dai lati e dal retro, migliorando l’isolamento della sorgente sonora desiderata. Il diaframma di bassa massa fornisce un’eccellente risposta in frequenza.

Gode anche di convertitore a/D di alta qualità con frequenza di campionamento a 24 bit, fino a 192 kHz, mentre il robusto cavalletto da scrivania con gambe pieghevoli rende facile da installare, ma anche estremamente trasportabile per via delle piccole dimensioni complessiva.

Il morsetto filettato si attacca saldamente al treppiede in dotazione o a un supporto per microfono convenzionale. Il microfono include anche tre cavi: da USB-C a USB-C, da USB-C a USB-A e da XLRF a XLRM.

Pellicole protettive: iVoler

Non potevano ovviamente mancare, in una lista dei migliori accessori per iPhone, delle semplicissime pellicole protettive.

Quelle iVoler includono, oltre alle pellicole per il frontale, anche quelle per la camera posteriore, oltre ad un accessorio per la corretta installazione, così da mettere la pellicola senza imperfezioni e senza lasciare bolle.

Incluse in confezioni ci sono 3 pellicole in vetro temperato e 3 pezzi per coprire gli obiettivi della fotocamera. Si tratta di pellicole realizzate con vetro temperato di alta qualità con durezza 9H e spessore 0.3mm, per una protezione massima da urti e graffi, che non va ad incidere sulla sensibilità del tocco.

Uno smartwatch: Apple Ultra 2

Ovviamente, non c’è miglior accessorio per iPhone che un Apple Watch. E’ il compagno ideale, perché i due prodotti hanno un’intesa eccezionale.

Trovare uno Smart Watch migliore di Apple Watch Ultra 2 è impossibile specie se si ha un iPhone. Sì, Apple ha appena rilasciato anche Apple Watch 9, ma al momento se si vuole qualche cosa di davvero innovativo superando l’ostacolo del prezzo e delle dimensioni (con in suoi 49mm di cassa è significativamente più grande degli Apple Watch) Apple Watch Ultra 2, è la vera novità nel campo degli smarwatch Apple.

Potreste anche risparmiare e acquistare il primo modello di Apple Watch Ultra, come consigliamo del resto in questo articolo di confronto.

Dal punto di vista generale questo Apple Watch brilla per autonomia largamente superiore a quella di un Apple Watch 9 e SE, per la qualità dello schermo molto luminoso che arriva a 3000 nits, e la leggibilità delle informazioni e per il design in un tempo aggressivo senza perdere di eleganza.

Ovviamente si acquista già su Amazon.

iPhone come PS5: BACKBONE One Mobile

Se volete trasformare il vostro iPhone 15 in una Playstation 5 ecco l’accessorio perfetto.

Si tratta di un pad che propone trigger analogici reattivi, pulsanti tattili e levette cliccabili per la migliore esperienza di gioco mobile con una latenza ridotta praticamente a zero. Supporta la ricarica pass through jack 3,5 per collegare gli auricolari e isolarsi dai rumori esterni.

La versione USB-C è compatibile, oltre che con iPhone 15, anche con dispositivi Android. Chi lo acquista riceverà anche un anno gratis del servizio Backbone+, una sorta di hub che raccoglie tutti i propri giochi.

A livello di design basta guardare le foto per capire che si ispira al DualSense Sony. Il pad gode di integrazioni speciali con l’app PlayStation e PS Remote Play, come la possibilità di collegarsi in profondità all’app PlayStation per installare i giochi sulla console in remoto in modo da poterli giocare in seguito tramite PS Remote Play.

Acquistatelo su Amazon direttamente a questo indirizzo.

