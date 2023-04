Apple, se rilevamento incidenti fa cilecca non riagganciate

Con i modelli iPhone 14 (standard e Pro), oltre che negli Apple Watch di ultima generazione, Apple ha introdotto la funzione di rilevamento incidenti, in inglese Crash Detection, che è progettata per contattare automaticamente i servizi di emergenza in caso di rilevamento di una collisione in auto.

Rilevamento incidenti ha già contribuito a salvare delle vite, ma ci sono state anche numerose lamentele riguardo all’attivazione accidentale della funzione in luoghi come le stazioni sciistiche, i parchi divertimenti e altre situazioni ad alta attività non di emergenza.

Apple ha introdotto ottimizzazioni per la funzione di rilevamento incidenti negli ultimi aggiornamenti iOS 16, così da cercare di ridurre i falsi allarmi. Adesso, l’azienda ha nuove raccomandazioni per gli utenti nel caso in cui la funzione di rilevamento indicenti si attivi accidentalmente.

In un documento di supporto aggiornato per Crash Detection, Apple indica agli utenti di non riagganciare se viene effettuata una chiamata per una attivazione accidentale e di spiegare, invece, ai soccorritori che si è trattato di un falso allarme e, dunque, che non è necessario alcun aiuto.

In caso di chiamata effettuata senza che vi sia reale bisogno dei servizi di emergenza, non riagganciare. Attendere che un soccorritore risponda e spiegare che non è necessario l’aiuto

Apple ha anche rimosso una riga nel documento di supporto in cui suggeriva agli utenti di annullare la chiamata durante il timer prima della chiamata: “Se non hai bisogno di contattare i servizi di emergenza, tocca Annulla e conferma che non hai bisogno di servizi di emergenza”, recitava la frase eliminata dal documento.

Il sito di supporto per Rilevamento incidenti continua a suggerire agli utenti di ignorare una notifica se ciò è possibile, ma Apple sembra voler porre fine alla pratica di annullamento di una chiamata di emergenza già avviata per errore, perché questo potrebbe mettere i soccorritori in difficoltà.

Ad ogni modo, i falsi allarmi hanno creato panico nelle piste da sci: nella Contea di Summit, in Colorado, ad esempio, sono state ricevute 185 chiamate accidentali di Crash Detection in una settimana nel mese di gennaio, che hanno portato via tempo e risorse necessarie alle vere emergenze. La direttrice dei servizi di emergenza della contea di Summit, Trina Dummer, ha riferito a febbraio che il rischio è quello di “insensibilizzare i centralinisti e deviare risorse limitate dalle vere emergenze”.

La funzione Rilevamento Incidenti è disponibile sui modelli iPhone 14 e sui più recenti modelli di Apple Watch. Utilizzando sensori come l’accelerometro e il giroscopio, può rilevare un grave incidente stradale e chiamare automaticamente i servizi di emergenza se un utente non risponde a una notifica entro 20 secondi.

Ricordiamo che per evitare problemi, con alcune tipologie di sport o anche andando su ottovolanti, montagne russe e affini, è meglio disattivare la funzione ed evitare falsi allarmi.