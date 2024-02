Come potenziare l’uso del PC con uno schermo da 3,5 pollici

Provate a pensarci un attimo: con soli 12,10 € ovvero il prezzo dell’offerta attualmente in corso vi portate a casa uno schermo secondario da 3,5 pollici per computer Windows tramite cui tenere costantemente d’occhio alcuni parametri vitali della macchina (e non solo).

Un risparmio importante visto che normalmente costa 50 € e che adesso vi permettere di assecondare un desiderio che avevate nel cassetto: quello di poter conoscere in tempo reale l’uso della GPU, della RAM, la temperatura del processore, la velocità in download e upload e tutte quelle altre informazioni che, senza un accessorio come questo, sarebbero reperibili soltanto tramite apposite app.

Invece qui non solo non dovete occupare prezioso spazio sul monitor principale, ma avrete questi dati sempre sotto mano, aggiornati in tempo reale, in un’area dedicata che potete posizionare ovunque, perfino dentro la torretta del computer (se ne avete una con coperchio trasparente, si intende).

Esteticamente è anche gradevole da vedere, perché oltre ad avere un supporto in dotazione che permette di mantenerlo inclinato sul piano di appoggio, l’interfaccia può essere personalizzata scegliendo tra quelle disponibili, con alcune grafiche dall’aspetto che ricordano quelle dei computer visti nei film di fantascienza.

Oltre ai dati della macchina si può personalizzare la schermata visualizzando anche altre informazioni come ad esempio la data, l’ora e le condizioni meteorologiche di una città preferita, rendendolo così un valido complemento d’arredo anche per la scrivania dell’ufficio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 49,72 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 75% andando a spendere soltanto 12,10 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

