Bloomberg conferma: Apple lavora ad iPhone USB-C

Apple sta testando iPhone dotati di porte USB-C, al posto della consueta porta Lightning. Arriva una nuova conferma da Mark Gurman di Bloomberg, anche se il rapporto riporta che Apple non prevede di passare da Lightning a USB-C fino al 2023. Questo vuol dire che gli iPhone di quest’anno continueranno a offrire una porta Lightning.

Non è la prima volta che si parla di questo passaggio. Anzi, nei giorni scorsi è è stato l’analista Apple Ming-Chi Kuo a parlare di questa transizione. In realtà, lo stesso aveva riferito dei piani di Apple di passare direttamente da Lightning ad iPhone senza porte, anche se le pressioni di matrice europea hanno indotto il colosso a rivedere le prerogative.

L’Unione europea, infatti, sta lavorando ad una legislazione che richiederebbe ad Apple di utilizzare la tecnologia USB-C in tutta la sua gamma di prodotti, su iPhone, iPad e AirPods.

A breve, a tutti i dispositivi venduti in Europa potrebbe essere richiesta una porta USB-C universale, nel caso in cui passasse la legge. In quel caso, Apple sarebbe costretta a inviare in Europa speciali modelli di iPhone con porta USB-C; a quel punto, sarebbe più conveniente abbandonare direttamente il Lightning, per passare alla connettività universale, come del resto è stato fatto con gli ultimi modelli di iPad.

Inoltre, le porte USB-C consentirebbero velocità di ricarica più elevate e trasferimenti di dati più rapidi.

Ad ogni modo, l’ultima previsione di Bloomberg aggiunge una ulteriore e importate curiosità: se Apple dovesse passare a USB-C, Gurman scommette che l’azienda rilascerà un adattatore che consentirebbe agli iPhone USB-C di connettersi agli accessori dotati di porte Lightning.