Le regole per influencer, trasparenza o multe salate

Evidentemente il pandorogate ha lasciato strascichi notevoli, tanto da alimentare le attenzioni verso gli influencer cosiddetti “rilevanti”: questi saranno presto soggetti a nuove regole definite da un Codice di condotta elaborato dall’Agcom. Ecco cosa cambia per tutti i creatori di contenuti.

Anzitutto è bene precisare che gli influencer interessati dalla nuova normativa saranno solo coloro che contano almeno 500mila follower su una singola piattaforma, o che raggiungono almeno un milione di visualizzazioni mensili. In totale si stima che queste regole coinvolgeranno circa 2.000 figure nel settore.

A riportare la novità è il Sole 24 Ore, secondo cui l’Autorità avrebbe già definito i parametri per delimitare l’applicazione di questo Codice di condotta, presentato ai commissari lo scorso 26 novembre e approvato, nonostante il voto contrario della commissaria Elisa Giomi.

Le nuove regole non tarderanno ad arrivare e, stando agli ultimi rapporti, dovrebbero giungere a compimento nel gennaio 2025. Le consultazioni pubbliche dovrebbero portare alla revisione delle Linee guida approvate a inizio anno e saranno mirate a garantire che gli influencer rispettino il Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

Nuove regole per gli influencer

Facile comprendere le motivazioni che hanno portato alla creazione di questo codice di condotta. Anzitutto, le regole mirano a responsabilizzare gli influencer, incentivando la trasparenza nel loro operato, volendo evitare pratiche scorrette in un settore in continua crescita.

A tale scopo, saranno imposti obblighi di trasparenza pubblicitaria, dovendo sempre informare il pubblico che la presentazione di prodotti avviene, per l’appunto, dietro compenso e per motivi di sponsorizzazione. La sanzione per la violazione di tale obbligo varia da 10 mila a 250 mila euro.

Ancora, altre norme avranno come scopo la tutela dei minori, con multe che possono variare tra 30 mila e 600 mila euro, mentre altre saranno poste a tutela della trasparenza societaria, oltre a obblighi legati al pluralismo e alla non discriminazione.

Registro ufficiale degli influencer

Novità rilevante riguarda la creazione di un registro ufficiale, a cui dovranno obbligatoriamente essere iscritti gli influencer interessati dalla normativa. Non solo, coloro che utilizzano filtri nei contenuti dovranno segnalare chiaramente questa pratica, per garantire maggiore trasparenza verso il pubblico.