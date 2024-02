In Europa bonifici bancari in 10 secondi senza costi aggiuntivi

Come atteso l’Unione Europea ha introdotto un nuovo regolamento per garantire che i bonifici bancari siano più rapidi e sicuri, sia tra gli stati membri che in quelli dell’area euro, specialmente per le piccole e medie imprese.

Le banche e i prestatori di servizi di pagamento dovranno ora elaborare i bonifici istantaneamente. Questo regolamento, concordato con i governi dell’UE, aggiorna le attuali norme dell’area unica dei pagamenti in area euro (SEPA).

Secondo il nuovo testo normativo, i bonifici istantanei dovranno essere processati senza ritardi, con i fondi che dovranno raggiungere il beneficiario entro dieci secondi. Inoltre, il pagatore riceverà una conferma dell’esecuzione del pagamento nello stesso lasso di tempo. Anche gli Stati membri al di fuori della zona euro dovranno adottare queste norme, se i loro conti bancari consentono operazioni in euro.

Tuttavia, potrebbero esserci alcune deroghe per i bonifici effettuati al di fuori dell’orario lavorativo. I costi per i bonifici istantanei in euro non potranno superare quelli delle operazioni “non istantanee”. Inoltre, i prestatori di servizi dovranno implementare misure di sicurezza solide per prevenire frodi o errori nei bonifici.

Il regolamento prevede anche sanzioni per i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano le norme di sicurezza o causano danni finanziari ai clienti. Inoltre, i PSP (gli intermediari tra i clienti) dovranno verificare se le operazioni possano nascondere riciclaggio o possano essere legate al finanziamento del terrorismo.

Il relatore del regolamento, Michiel Hoogeveen, ha dichiarato che la normativa rappresenta una modernizzazione attesa da tempo del mercato dei pagamenti nell’UE, eliminando la necessità di attendere giorni prima di poter accedere ai fondi.

Le nuove norme entreranno in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. I PSP nell’area dell’euro avranno nove mesi per essere pronti a ricevere la normativa e 18 mesi per inviare bonifici istantanei in euro. Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro 12 mesi.

