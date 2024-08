Bosch, oltre un milione di stazioni di ricarica in tutto il mondo

Pubblicità

Ricaricare la propria auto elettrica in modo rapido, comodo e, soprattutto, ovunque: per molti automobilisti di tutto il mondo, questo è spesso più un sogno che una realtà.

Insieme all’autonomia e ai costi, la ricarica è una delle maggiori preoccupazioni per i guidatori, come dimostra uno studio dell’Associazione tedesca delle industrie dell’energia e dell’acqua (BDEW). Bosch vuole ovviare a questa situazione con la sua piattaforma proprietaria, offrendo più di un milione di stazioni di ricarica in quattro continenti, ponendo quella che indica come la prossima pietra miliare per un migliore accesso alle infrastrutture di ricarica.

Tutto ciò dovrebbe rendere la rete dell’azienda una delle più grandi al mondo.

“L’obiettivo di Bosch è rendere le stazioni di ricarica ampiamente accessibili e porre fine al caos causato dalle diverse applicazioni di ricarica”, ha dichiarato Marco Zehe, Presidente della divisione Electrified Motion di Bosch.

Gli utenti possono accedere ai servizi di ricarica di Bosch tramite app. L’azienda offre inoltre sue soluzioni per la ricarica delle auto elettriche anche ai produttori di veicoli e alle aziende. Questi servizi possono essere integrati in modo flessibile nel sistema di infotainment di un produttore, sia dal punto di vista funzionale sia visivo, in modo che l’esperienza di guida e di ricarica siano fedeli alle caratteristiche proprie del produttore e si adattino al brand.

Bastano pochi clic per ricaricare e pagare, con la trasparenza dei costi. Al momento, le stazioni di ricarica si trovano in Europa, Nord America, Asia e Australia. Attualmente, ci sono circa 800.000 stazioni di ricarica solo in Europa e altre 130.000 in Nord America; entro la fine del 2024 ce ne saranno circa 200.000 in Australia, Nuova Zelanda e Asia, e il numero è indicato come in continua crescita. “Integrando più di un milione di stazioni di ricarica in un’unica piattaforma, stiamo rendendo molto più semplice la ricerca e l’individuazione delle auto elettriche da parte dei guidatori di tutto il mondo. In questo modo, rendiamo la mobilità elettrica sempre più adatta all’uso quotidiano”, ha affermato Zehe.

Sono necessari servizi di ricarica innovativi: entro il 2030, Bosch prevede che un veicolo su tre di nuova immatricolazione in tutto il mondo sarà puramente elettrico; entro il 2035, sarà uno su due. “Prevediamo un’enorme crescita del settore dei servizi di ricarica nel corso del decennio, perché con l’aumento dei veicoli elettrici cresce anche l’esigenza di soluzioni di ricarica semplici e complete. E questo è un bene per noi”, ha concluso Zehe. Entro la fine del decennio, l’azienda prevede che il settore delle soluzioni di ricarica crescerà di oltre il 50% ogni anno.

