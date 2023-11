Black Friday, sconti su Braun Silk-épil

Tra i tanti accessori per la cura della persona che vanno in sconto in occasione per il Black Friday ci sono anche gli epilatori Braun Silk-épil. Si tratta di prodotti che non hanno bisogno di presentazioni. Si tratta di una gamma di epilatori elettrici per il pubblico femminile che hanno fatto la storia.

Tra i più contati c’è il Braun Silk-épil 9 che costa solo 129,99€ è perfetto per un uso personale frequente e anche per il viaggio. Ha una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli semplice ed efficace che conta sulla tecnologia MicroGrip a 40 pinzette che lasciano la pelle liscia per settimane, non giorni

Non dovreste temere del fastidio classico dell’epilazione: a tecnologia SensoSmart dell’epilatore donna applica la giusta quantità di pressione e può essere utilizzata sotto l’acqua per un maggiore comfort. La testina più ampia del 40% rimuove anche i peli molto corti, fino a 0,5 mm.

È comodo, ergonomico, con presa antiscivolo. È progettato per la depilazione donna sotto la doccia ma include anche un accessorio rasoio elettrico donna, che può essere utilizzato al posto della testina epilatrice nelle aree sensibili del depilatore donna e un accessorio massaggiante per il corpo per ridurre le impurità della pelle.

Normalmente è venduto intorno ai 200€, lo comprate a 129,99 €

Se volete comprare qualche cosa di più economico, trovate anche il Braun Silk-épil 9 che è privo di alcuni degli accessori del modello Flex e costa 89,99 € (invece 150 €). Se ivece volete semplicemente il top, ecco il Braun Silk-expert Pro 5 che costa 379,99€ (invece he 500 euro).

