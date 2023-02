Blocco vendite Apple Watch in USA, a Biden la decisione

Le battaglie in tribunale che vedono contrapposte Apple e AliveCor per controversie legate alla funzionalità che consente di tracciare l’ECG con Apple Watch, sono arrivate ad un pericoloso punto di svolta per Cupertino con la decisione finale nelle mani addirittura del presidente degli Stati Uniti che potrebbe persino bloccare le vendite dello smart watch.

La vicenda molto indietro nel tempo, al 2018, quando AliveCor ha messo sotto accusa i meccanismi per la lettura dell’ECG di Apple Watch, troppo simili a quelli da lei brevettati anni prima per un suo cinturino per tracciare l’elettrocardiogramma con Apple Watch.

A dicembre l’International Trade Commission (ITC) – agenzia federale del governo americano per la difesa dei consumatori – ha confermato una precedente decisione secondo la quale Apple avrebbe violato un brevetto di AliveCor legato al monitoraggio della frequenza cardiaca con Apple Watch.

L’effettiva validità del brevetto lamentato da AliveColor non è perfettamente chiara: a dicembre dello scorso anno, l’organo di appello dell’USPTO (United States Patent and Trademark Office, l’ufficio brevetti americano) ha invalidato i brevetti di AliveCor che quest’ultima reclamava con l’International Trade Commission (ITC, l’agenzia del governo USA che si occupa di decisioni in materia di commercio). Apple aveva contro-citato in giudizio AliveCor per violazione di brevetto.

La decisione dell’ITC è ora nelle mani del Presidente Biden per la determinazione finale: può in altre parole dare il suo placet per la messa al bando di Apple Watch negli USA o mettere un veto sulla questione.

Nel 2013 l’allora Presidente Obama mise il veto sul divieto di importazione di alcuni telefoni e tablet Apple di vecchia generazione, veto che sarebbe dovuto scattare dopo il divieto di importazione ottenuto da Samsung a seguito di una lunga diatriba con Apple.