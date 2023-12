Bug in aggiornamento Windows trasforma tutte le stampanti in HP

Pochi giorni addietro abbiamo segnalato una anomalia notata da vari utenti di PC con Window che si ritrovano installati l’applicazione HP Smart App, anche se non l’hanno mai scaricata e anche se non sono in possesso di una stampante o multifunzione di HP.

La causa del problema è stata identificata ed è legata ad un aggiornamento di Windows 10 e 11 che rinomina le stampanti installate come “HP LaserJet M101-M106”, indipendentemente da marca e modello.

Il sito XDA Developer riferisce che il problema è nato da un errore contenuto nei metadati che HP fornisce a Microsoft, un problema passato inosservato in fase di revisione, e che si trascina negli aggiornamenti del sistema operativo, indicando tutte le stampanti come se fossero di HP.

Quanto accaduto spiega perché alcuni utenti si sono ritrovati con l’app HP Smart installata di serie. Il problema riguarda ad ogni modo solo i metadati e non influenza le funzionalità di stampa (è possibile continuare a stampare anche se la stampante appare con un nome errato).

Microsoft ha nel frattempo rimosso l’aggiornamento ed eseguendo una installazione pulita ora le stampanti vengono riconosciute correttamente (con marca e modello esatto). Il problema riguarda chi, nel frattempo, aveva installato l’update. Microsoft riferisce di essere al lavoro per capire l’origine del malfunzionamento e dovrebbe rilasciare a breve un fix correttivi.

Chi non ha una stampante/multifunzione di HP, può intanto disinstallare l’app; per il cambio del nome della stampante, al momento non sembrano esserci soluzioni. Per fortuna, come già indicato, questo non impedisce di stampare. Ovviamente è possibile eseguire una installazione pulita (da zero) del sistema operativo (preparando un DVD o una chiavetta USB e avviando l’installazione da questi supporti) ma questo comporta ovviamente una notevole perdita di tempo e la necessità di reinstallare programmi, stampanti, configurare il sistema, ecc.