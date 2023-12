Nei PC Windows l’app HP Smart è di serie che vi piaccia o no

Diversi utenti di PC Windows hanno notato la presenza del software HP Smart sulle loro macchine, anche senza essere in possesso di stampanti, multifunzione o altri prodotti di HP.

Molte persone riferiscono di avere notato la presenza dell’app HP Smart (software che consente di acquisire, condividere e stampare immagini e documenti con le stampanti del produttore), apparsa all’improvviso senza il loro consenso su PC ad esempio di Dell o Lenovo.

L’utente Zeuserlios1283 spiega su Reddit: “Ho effettuato una installazione pulita di Windows 11 e un’app denominata HP Smart è apparsa all’improvviso. Non ho neanche una stampante; pensavo fosse stata individuata qualche stampante in rete ma non ho trovato nulla. Ho effettuato l’installazione pulita da zero due volte e questa cosa continua a comparire. Si tratta di un malware o qualcosa del genere?”.

Altri post simili su Reddit confermano lo stesso problema, anche su PC con Windows 10 e non è chiaro a chi imputare la colpa. HP Smart è un’app di HP che, come accennato, consente di effettuare scansioni e condividere file; non è dannosa (non ha impatto sulle prestazioni, sulla memoria occupata e lo spazio occupato sull’unità di storage) ma non è dato sapere perché qualcuno, senza che l’abbia espressamente richiesta, debba trovarsi con l’app in questione installata di serie.

Microsoft sta a quanto pare indagando per capire cosa sta succedendo. L’azienda di Redmond ha confermato alla redazione del sito Windows Latest l’esistenza del problema, di averlo preso in carico e di essersi messa al lavoro per capirne la causa.

A breve arriverà con ogni probabilità una patch, un correttivo o quantomeno un chiarimento. Per eliminare l’app “incriminata” bisogna passare dal Microsoft Store o in alternativa, da “Impostazioni”, “App”, “App installate” (l’app non compare nella videata “Programmi e funzionalità” del pannello di controllo).