Imparate il nome, Apple ID diventerà Account Apple

La Mela vuole apportare un piccolo cambiamento all’indicazione ID Apple, il riferimento all’account che gli utenti usano per accedere a tutti i servizi Apple e che permette ai vari dispositivi della Casa di Cupertino di funzionare in sintonia.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors riportando voci di una non meglio precisata fonte ritemuta affidabile, secondo la quale Apple sta sperimentando la nuova denominazione per gli account, una novità che potrebbe arrivare già da quest’anno.

L’ID Apple, come accennato, permette di accedere a tutti i dispositivi e i servizi della Mela, ad esempio iCloud, App Store e altro ancora; questi ID possono essere creati da iPhone, iPad, Mac, ad esempio durante la configurazione del dispositivo ma anche tramite l’App Store sul dispositivo (o da un PC con Windows), indicando nome, cognome, email, password e altri dati.

L’ID Apple è fondamentale per scaricare le app, acquistare musica, sincronizzare i dispositivi tramite iCloud, effettuare acquisti sull’Apple Store online, ecc.

Secondo Macrumors, il rebrand degli ID Apple dovrebbe essere annunciato nel corso di quest’anno, probabilmente in concomitanza dell’arrivo di iOS 18 (nome in codice “Crystal”) e di macOS 15 (nome in codice “Glow”). Ovviamente della novità dovranno tenere conto le Impostazioni di Sistema e anche il sito Apple dedicato.

Riferimenti ad un “account Apple” sono già presenti sul sito di supporto della Mela ma per ora si tratta di riferimenti a come effettuare l’accesso alle impostazioni dell’account dal web.

Non è chiaro perché Apple intende cambiare la denominazione “ID Apple”; probabilmente questa risulterà più chiara agli utenti, rendendo più facile comprendere che si tratta di un account che consente di accedere ai vari servizi.

Apple ha ancora tutto il tempo per decidere se adottare o no la nuova denominazione. Prima della presentazione del Vision Pro, erano emerse denominazioni con riferimenti al sistema operativo del visore: realityOS, xrOS e visionOS; alla fine Apple ha optato per quest’ultima.

A questo indirizzo vi spieghiamo in dettaglio cos’è un ID Apple e come farlo funzionare al meglio per la vostra sicurezza.