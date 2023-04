Software superscontato anche del 90% con il nuovo bundle di BundleHunt

Vi bastano 3 dollari per accedere a decine e decine di applicazioni di qualità utili a prezzi ribassati anche del 90%. È questa la novità di oggi lanciata dal sempre ricco di offerte e molto affidabile BundleHunt, un sito specializzato in software di cui vi abbiamo già parlato molte volte.

La promozione di base può essere vista come un’offerta a tempo su un grande numero di programmi scontati massicciamente. È il caso di Data Rescue 6 (recupero files perduti o cancellati), Toast 20 Titanium (masterizzazione di CD, DVD e Blu Ray), Tumult Hype (creazione di app in HTML5), Pidifify (Creazione di PDF in formato ricercabile), VideoProc (per la conversionene di video tra vari formati), Intego Washing Machine (per rendere più veloce e svelto il Mac) e molti molti altri.

Gli sconti sono altissimi. Qualche esempio? Data Rescue e 29,99$ invece che 99,99$, Toast Titanium a 11$ invece che 99,99, Videoproc a 5$ invece che 79,99$. Ma in tutto ci sono 45 software in sconto.

Per avere accesso al prezzo che trovate nella pagina di BundleHunt non serve fare nulla di particolare. Basta acquistare una sorta di “ticket” di accesso all’offerta pagando tre dollari e si potrà comprare tutto quello che vi interessa al prezzo che vedete lì riportato. Una volta raggiunti i 30$ di valore però, i 3 dollari verranno immediatamente scontati e non si dovrà pagare niente altro.

La promozione di BundleHunt è ad accesso istantaneo. Nel momento in cui si sarà pagato si avranno i codici per registrare l’applicazione. Da notare che alcune di queste applicazioni sono anche in versione Windows.

Click qui per accedere a tutta la lista di BundleHunt