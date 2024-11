I treni elettrici hanno ucciso i diesel a San Francisco

Pubblicità

Anche se in California e Silicon Valley le auto elettriche abbondano da anni, solo recentemente la storica linea ferroviaria Caltrain ha da mandato in pensione le sue motrici diesel per sostituirle finalmente con più moderne, efficienti e meno inquinanti motrici elettriche.

Il sistema ferroviario che da oltre 160 anni collega San Francisco a San Jose ora funziona completamente con alimentazione elettrica. Si tratta della prima vera e propria transizione dal diesel all’elettrico nelle ferrovie in Nord America e per celebrare l’avvenimento Caltrain sta offrendo corse gratuite durante il weekend, oltre a organizzare eventi in tutte le città toccate del percorso elettrico.

Attivo fin dal 1863, Caltrain è uno dei sistemi ferroviari più antichi degli Stati Uniti: questo progetto di elettrificazione è stato realizzato grazie a finanziamenti federali, statali e locali.

Il nuovo servizio elettrico ha dei vantaggi evidenti, oltre a quello di essere più ecologico e meno inquinante. Si tratta di un servizio più veloce e con corse più frequenti, con treni ogni 15-20 minuti durante le ore di punta e un servizio espresso che copre l’intero tragitto in meno di un’ora. Nei fine settimana, peraltro, la frequenza dei treni viene raddoppiata rispetto al passato con corse a diesel.

I nuovi treni ecologici…

Ogni convoglio dispone di sette vagoni, così aumentando le capacità di trasporto. Ed ancora, questi nuovi treni elettrici, costruiti da Stadler US, accelerano e decelerano più rapidamente rispetto ai vecchi modelli diesel, permettendo più fermate rispetto a prima, nello stesso arco di tempo.

I treni hanno soddisfatto gli standard della Federal Railroad Administration dopo i test ad alte velocità in Colorado.

I benefici non si limiteranno alla sostenibilità ambientale: i passeggeri possono ora godere di Wi-Fi gratuito, prese elettriche aggiuntive e maggiore spazio per i bagagli sotto i sedili, con un’esperienza di viaggio molto più silenziosa.

…anche in Italia

Ricordiamo che dal 2023 in Italia è in funzione anche il treno ibrido Blues di Hitachi con alimentazione trimodale.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.