Il treno ibrido Blues di Hitachi Rail è già attivo in Italia

Sostenibile, innovativo e con prestazioni all’avanguardia: è presentato così Blues, il treno ibrido prodotto da Hitachi Rail per il servizio regionale di Trenitalia, già attivo per il servizio passeggeri in Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana. Particolarità di questo treno è la tripla alimentazione che lo rende adattabile a ogni tipo di linea ferroviaria.

Il Blues si contraddistingue per poter viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con pantografo su quelle elettrificate, e con batterie, sia per la marcia in modalità ibrida che per percorrere tratte urbane in ingresso ed uscita dalle stazioni o durante la sosta nelle stazioni stesse, evitando quindi l’uso di carburante. Htachi Reail spiega che le batterie contribuiscono a migliorare ulteriormente le normali prestazioni in termini di potenza.

La modalità di marcia ibrida, che combina le fonti di energia anche recuperandola durante i rallentamenti e le frenate, oltre allo spegnimento dei motori nelle fasi di arrivo, sosta e ripartenza dalle stazioni, permette di ottenere una riduzione fino al 50% del consumo di carburante e dell’impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2, rispetto agli attuali convogli diesel, e al contempo, una maggiore silenziosità apprezzata nelle fasi di sosta in stazione.

Dal punto di vista ambientale, in fase di progettazione sono stati scelti materiali riciclabili al 95%, materie prime provenienti dal riciclo, ma anche tecnologie di bordo che permettono di ridurre i consumi energetici, come il sistema di illuminazione interna ed esterna a led, la gestione intelligente dei consumi dell’impianto di condizionamento e lo Smart Parking.

Il nuovo treno è dotato di un sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati, di prese USB e di corrente a 220V. Presenta superfici vetrate, postazioni bici ed elevata capacità di trasporto bagagli. Può raggiungere 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2 e ospitare fino a 300 persone sedute nella composizione a quattro carrozze.

