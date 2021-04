Superate il cambio stagione in maniera Smart e intelligente sfruttando le offerte Amazon

La primavera è entrata da poche settimane e l’estate è alle porte: ci sono tanti modi per vivere al meglio le belle giornate che si prospettano e uno di questi è sfruttare le offerte che Amazon ha lanciato per l’occasione su una serie di prodotti Smart o semplicemente “intelligenti” che permettono di migliorare un poco la vita in casa e all’aperto.

Dal misuratore della temperatura della carne Bluetooth per le grigliate, all’amaca per riposare in giardino o in terrazzo, dalla lanterna solare LED alla presa di sicurezza a cui si possono collegare le luci del giardino per una cena all’aperto e poter accedere e spegnere le luci con un comando vocale. Di seguito trovate in elenco i migliori prodotti che la nostra redazione ha selezionato per voi attingendo dagli sconti lanciati da Amazon per questa particolare occasione.

1. Meater Plus, termometro Bluetooth per la carne

In vendita a 119 euro – Link per l’acquisto

Meater Plus è un termometro senza fili per tenere d’occhio la temperatura della carne in cottura. L’app per smartphone alla quale si abbina tramite Bluetooth aiuta a cucinare la più succosa bistecca, pollo, tacchino, pesce o altre carni in maniera perfetta ogni volta. Utilizza un doppio sensore per stimare il tempo di cottura totale e tramite le notifiche invia avvisi di cottura anche su più dispositivi contemporaneamente, in questo modo ci si potrà dedicare ad altro mentre il cibo è in cottura.

E’ in grado di rilevare una temperatura interna massima di 100°C ed esterna massima di 275°C, è costruito in ceramica e acciaio inossidabile spazzolato e resiste all’acqua, oltre ad essere facile da pulire. Usa una batteria ministilo AAA che può essere ricaricata tramite la base in bambù inclusa in confezione, dove è incluso anche un supporto magnetico per attaccare il termometro a qualsiasi superficie metallica.

2. Faretto con alimentazione solare

In offerta a 21,88 euro – Link per l’acquisto

Una lampada solare da esterno con sensore di movimento. Funziona così: durante il giorno il pannello solare converte la luce del sole in energia elettrica per caricare la batteria, poi dal crepuscolo e fino all’alba il sensore incorporato accende la luce ogni qual volta rileva un movimento e la spegne dopo 30 secondi di inattività. E’ costruita in ABS ed è certificata IP65 quindi è resistente al calore, alla polvere, alla pioggia e all’umidità.

A differenza di altre lampade di questo tipo, il pannello solare e il corpo principale della lampada sono separati da un cavo lungo cinque metri, il che consente di posizionare il pannello solare in una posizione migliore rispetto al punto in cui si vuole fissare la lampada.

3. Scatola stagna Electraline

In offerta a 6,49 euro – Link per l’acquisto

Electraline 300176 è una scatola costruita per proteggere le giunzioni dei cavi posizionati all’aperto. Di forma cilindrica, è lunga 21 centimetri mentre il diametro è di 6 centimetri e c’è lo spazio sufficiente per poter contenere una spina Schuko collegata alla relativa presa di una prolunga.

E’ costruita interamente in plastica e presenta alcune guarnizioni in gomma che portano il livello di certificazione a IP44, il che vuol dire che il contenuto viene protetto da polvere, umidità e pioggia. Sebbene venga chiamata “scatola stagna” infatti non è pensata per poter essere immersa, quindi si può tenere tranquillamente poggiata sul prato del giardino ma non va assolutamente immersa in piscina.

4. Presa WiFi per esterni Meross

In offerta a 31,99 euro – Link per l’acquisto

Si tratta di una presa di sicurezza a cui è possibile collegare le luci del giardino per una cena all’aperto e poter poi accedere e spegnere le luci con un comando vocale. Supporta infatti Siri (grazie alla compatibilità con HomeKit di Apple), Amazon Alexa e Assistente Google e si controlla tramite l’app Meross da installare su smartphone e tablet con dentro iOS/iPadOS in versione 13 o Android dalla 4.1 in su.

E’ certificata IP64 quindi resiste a polvere, pioggia ed umidità e per questo è pensata per poter essere usata in giardino, in cortile, sotto al portico, in balcone, in garage e nel seminterrato. Mette a disposizione due prese di tipo Schuko con tappo per proteggerle quando non sono utilizzate.

5. Faretto LED telecomandato

In offerta a 21,99 euro – Link per l’acquisto

E’ un faretto da esterno per creare atmosfera in giardino e in terrazzo con i colori che più si preferiscono. Consuma 40W ma offre fino a 4000 lumen di luminosità (pari praticamente ad una lampadina da 400W) e tramite il telecomando è possibile accenderlo e spegnerlo a distanza, oltre che scegliere uno dei 120 colori a disposizione ed impostare tra 4 diverse modalità di illuminazione, compresa quella stroboscopica, regolandone la velocità dell’effetto. E’ incorporato un temporizzatore grazie al quale è possibile programmare l’accensione e lo spegnimento periodico in un dato momento della giornata e la certificazione IP66 la protegge da polvere, umidità e pioggia battente.

6. Amaca Songmics

In vendita a 34 euro – Link per l’acquisto

Realizzata con tessuto di cotone (70%, il restante 30% è poliestere), l’amaca di Songmics è adatta a tutti e permette di rilassare corpo e mente grazie al piacevole dondolio che contraddistingue questa particolare seduta. Di ampie dimensioni (210 x 150 centimetri), offre abbastanza spazio per una o due persone (carico massimo 300 Kg) e può essere usata sia in terrazza e in balcone, sia all’aperto come in giardino o durante un campeggio.

Utilizzabile come divano, dondolo e anche come culla, può essere fissata su un supporto standard o tra due alberi. Con archetto realizzato in legno massello, quando non in uso può anche essere rimossa facilmente: la sacca per il trasporto cucita nel tessuto non solo permette di ripiegare l’amaca per occupare un volume compatto quando non viene usata, ma funge anche come tasca in cui tenere oggetti di piccole dimensioni mentre ci si rilassa.

7. Divano fai-da-te per Pallet Spatium

In offerta a 109,99 euro – Link per l’acquisto

Per chi vuol farsi il divano da solo con i pallet, ecco una pratica soluzione lavabile e impermeabile. I divani della linea Feronia di Spatium sono proprio questo: cuscini antimacchia imbottiti di schiuma poliuretanica e granuli in modo che abbiano uno spessore da 15 a oltre 20 centimetri per offrire alta comodità durante il riposo all’aperto.

Ciascun cuscino presenta una federa removibile attraverso un’ampia cerniera che ne facilita la rimozione e l’inserimento dei cuscini: il tessuto delle federe contiene uno strato in PVC che promette il 100% di impermeabilità, i cuscini sono trapuntati in modo tale che l’imbottitura non si sposti, e non presentano bottoni. Il set in offerta si compone di due cuscini, uno con dimensioni pari a 120 x 80 x 15 centimetri e l’altro, per lo schienale, che misura 120 x 40 x 15 centimetri.

8. Contenitore sottoletto GoMaihe

In vendita a 25,99 euro – Link per l’acquisto

Venduta in confezione da 3, ogni borsa misura 100 x 50 x 17 centimetri, ha una capacità pari a 85 litri ed è progettata per riporre sotto al letto coperte, piumoni, vestiti per il cambio stagione o qualsiasi altra cosa che non trova spazio nell’armadio, giocattoli inclusi. Ciascuna borsa è realizzata in tessuto composito a tre strati inodore che, nonostante l’elevata impermeabilità, favorisce la ventilazione e protegge gli indumenti riposti al suo interno da polvere e umidità.

Utilizza cerniere bidirezionali e presenta maniglie rinforzate su entrambi i lati per facilitarne lo spostamento. Sulla parte superiore è presente una copertura in PVC trasparente per dare un’occhiata al contenuto senza aprire la borsa.

9. Separatore per cassettiera Amazon Basics

In vendita a 20,99 euro – Link per l’acquisto

Noto anche con il termine inglese “organzier”, si tratta di un separatore per cassetti progettato con il preciso intento di tenerne in ordine il contenuto. E’ realizzato in tessuto-non-tessuto resistente alla muffa, permette di suddividere, organizzare e riporre con cura qualsiasi cosa, dalla biancheria intima alle cravatte, ma anche sciarpe e monili in compartimenti separati. Col pacchetto in offerta se ne comprano quattro in un colpo solo: due di misura media (30 x 15 x 11 centimetri) e due più grandi (30 x 30 x 11 centimetri).

Per ogni misura la divisione dei vani è gestita in modo differente: per i contenitori più piccoli gli scompartimenti offerti sono 6 lunghi (pensati ad esempio per slip e bandane) e 8 quadrati (da usare magari con le cravatte), mentre per i due contenitori più grandi i separatori lineari sono 7 (comodi ad esempio per i reggiseni) mentre quelli quadrati sono 4 (perfetti per i calzini accoppiati).

10. Contenitori portaoggetti Amazon Basics

In vendita a 19,99 euro – Link per l’acquisto

Questo set di 3 contenitori va a braccetto con i due precedenti. Non vanno sotto al letto e neanche dentro i cassetti, ma permettono di riporre oggetti e indumenti in maniera ordinata dentro l’armadio (o anche fuori). Le dimensioni, pari a 48 x 36 x 20 centimetri circa permettono di riporvi all’interno qualsiasi cosa, dai vestiti per tutti i giorni a quelli stagionali oppure asciugamani, biancheria da letto, coperte e altri oggetti per la casa.

Si piegano facilmente per occupare poco spazio quando non si utilizzano e presentano un’ampia finestrella trasparente per identificare cosa c’è dentro senza aprirli. Si aprono e si chiudono per mezzo di una cerniera e sono presenti robusti manici per spostarli e trasportarli più facilmente da una stanza all’altra. Il tessuto protegge il contenuto da polvere, insetti, acqua e odori.