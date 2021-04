Bassa disponibilità iMac 21,5″ nell’Apple Store

La disponibilità immediata degli iMac da 21,5″ è bassa e i tempi per avere il modello base dual-core dallo store italiano sono di circa 12 giorni nel momento in cui scriviamo; i tempi per avere gli altri modelli (quad-core e sei-core) sono invece di quattro giorni per le configurazioni-base e di circa 15 giorni modificando opzioni come processore, memoria o unità di archiviazione (SSD o Fusion Drive).

Non sembrano invece esserci problemi di disponibilità per i modelli da 27″: nel momento in cui scriviamo la consegna del modello base è indicata in 3 tre giorni; modificando opzioni come memoria RAM e unità di archiviazione, i tempi di consegna prevista si allungano ma meno rispetto a quanto accade modificando le opzioni del modello da 21,5″.

A marzo Apple ha eliminato da listino prima l’iMac Pro e poi l’iMac 21,5″ 4K SSD da 512GB o 1TB. Apple ha semplificato le configurazioni disponibili, ed è ipotizzabile che l’abbia fatto in previsione dell’arrivo dei futuri Mac con CPU Apple Silicon.

Gli iMac da 21,5″ sono stati aggiornati l’ultima volta a marzo dello scorso anno con processori Intel di 8a generazione quad-core e, per la prima volta, 6-core, e opzioni grafiche Vega.

Un nuovo iMac è recentemente apparso all’interno di un registro di Crash di Xcode. In particolare per iMac ARM è atteso un design con cornici tutte assottigliate, piatto sul retro invece che bombato come visto fino a oggi: secondo alcuni Apple sta anche valutando di proporre iMac in cinque colorazioni: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo. Sono già stati anche previsti nuovi Mac Pro con processori Apple Silicon fino a 64 core, mentre uno youtuber impaziente ha deciso di costruirsi da solo il suo iMac M1 con una soluzione brillante ma per nulla pratica.

